Перший млинець нанівець: неоднозначний старт відеогри Deathloop у Steam

Відеогра Deathloop вийшла в Steam й одразу опинилася в центрі неприємної ситуації. Річ у тім, що геймери розкритикували технічний стан цього нового проєкту від Arkane Studios.

Вчора відбувся реліз відеогри Deathloop на PlayStation 5 та PC. Критикам цей новий проєкт від Arkane Studios дуже сподобався, а загалом вони сходяться на думці, що це одна з найкращих ігор цього року. Щоправда, навряд чи її реліз можна назвати ідеальним.

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Варто розпочати з того, що критики, які грали в Deathloop ще до виходу, відзначали, що в PC-версії є певні технічні проблеми. Виявилося, що з такими недоліками зіштовхнулися не лише вони, а й чимало користувачів сервісу Steam. Зараз цю відеогру вже встигло оцінити майже 3 тисячі геймерів з середнім рейтингом у 64%, а це навряд чи той результат, якого хотіли досягти її розробники.

Користувачі Steam активно скаржаться на серйозні проблеми з оптимізацією, а загалом ця гра зараз може погано працювати навіть на найкращих системах. Геймери виділяють наступні недоліки: неочікувані стрибки частоти кадрів (FPS), вильоти, а також проблеми з використанням пам'яті та з'єднанням (потрібно для кооперативу). Точної інформації з цього питання поки немає, але геймери припускають, що винним може бути антипіратський захист Denuvo.

Цікаво, що чимало гравців навіть в негативних відгуках хвалять гру Deathloop. Тобто сама відеогра геймерам сподобалася, але її технічний стан поки не витримує жодної критики. А тому користувачі сподіваються, що розробники з Arkane Studios зможуть виправити всі ці недоліки вже найближчим часом. Наостанок варто відзначити, що останні вже активно працюють над розв'язанням цієї проблеми.

Релізний трейлер відеогри Deathloop: відео