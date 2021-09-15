Вчера состоялся релиз видеоигры Deathloop на PlayStation 5 и PC. Критикам этот новый проект от Arkane Studios очень понравился, а в целом они сходятся во мнении, что это одна из самых лучших игр этого года. Правда, вряд ли ее релиз можно назвать идеальным.

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Стоит начать с того, что критики, которые играли в Deathloop еще до выхода, отмечали, что в PC-версии есть определенные технические проблемы. Оказалось, что с такими недостатками столкнулись не только они, но и немало пользователей сервиса Steam. Сейчас эту видеоигру уже успело оценить почти 3 тысячи геймеров со средним рейтингом в 64%, а это вряд ли тот результат, которого хотели достичь ее разработчики.

Пользователи Steam активно жалуются на серьезные проблемы с оптимизацией, а в целом эта игра сейчас может плохо работать даже на самых лучших системах. Геймеры выделяют следующие недостатки: неожиданные скачки частоты кадров (FPS), вылеты, а также проблемы с использованием памяти и соединением (нужно для кооператива). Точной информации по этому вопросу пока нет, но геймеры предполагают, что виновной может быть антипиратская защита Denuvo.

Интересно, что многие игроки даже в негативных отзывах хвалят игру Deathloop. То есть сама видеоигра геймерам понравилась, но ее техническое состояние пока не выдерживает никакой критики. Поэтому пользователи надеются, что разработчики из Arkane Studios смогут исправить все эти недостатки в ближайшее время. Напоследок стоит отметить, что последние уже активно работают над решением этой проблемы.

Релизный трейлер видеоигры Deathloop: видео