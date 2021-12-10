Учора відбувся офіційний реліз нової мапи для відеогри Call of Duty: Warzone, а також стартував її перший сумісний сезон разом з Call of Duty: Vanguard. Розробники тривалий час готувалися до цієї події, щоправда, все одразу ж пішло не за їхнім планом.

Детальніше про мапу Мальовничий острів: розробники Call of Duty: Warzone повноцінно представили нову мапу

Варто розпочати з того, що минулого тижня в мережі з'явилася одна дуже цікава новина про Raven Software – студію, яка займається підтримкою Call of Duty: Warzone. Згідно з даними The Washington Post, керівництво цієї студії звільнило майже третину тестувальників, хоча раніше обіцяло підвищити їм зарплатню. Таке рішення не сподобалося іншим відділам Raven Software, а тому вже на початку цього тижня вони вийшли на страйк.

І на тлі всього цього виходить нова мапа для Call of Duty: Warzone, яку геймери одразу ж розкритикували. Шанувальники королівської битви відзначають, що після її виходу гра працює некоректно, а найгірше, що пишуть про це гравці з усіх платформ. Геймери скаржаться на різноманітні баги, візуальні артефакти, постійні вильоти, погану продуктивність та проблеми з серверами. А шанувальники консолей навіть додають, що їм потрібно часто повторно встановлювати це оновлення для Call of Duty: Warzone.

Розробники з Raven Software вже знають про ці проблеми. У своєму твітері вони написали, що зараз активно працюють над виправленням всіх цих недоліків. Також розробники діляться методами розв'язання деяких проблем у цій соцмережі.

Такий вигляд має зброя в багатьох геймерів: відео

Дерева, які з'являються прямо в повітрі: відео

Який вигляд має ця гра в деяких власників PS5: відео

Момент, коли відеогра просто зламалася: відео

Дуже дивний острів / Фото з твітера DevonTarrant