Затятий шанувальник Elden Ring вирішив не зупинятися після того, як пройшов гру "голими руками" та вигадав собі ще складніше завдання з яким блискуче впорався, повідомляє 24 канал.

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Стрімер під псевдонімом GinoMachino став першим у світі гравцем Elden Ring, якому вдалося пройти гру на всі 100%, не отримавши при цьому жодного очка шкоди здоров'ю.

На підготовку до унікального челенджу в геймера пішло понад два місяці. Протягом цього часу він обмірковував стратегії та маршрути пересування, які гарантували б йому хоч якусь безпеку у жорстокому світі Проміжних земель.

Коли приготування були завершені, почався етап, власне, виконання задуманого. На це у стрімера пішов цілий місяць невдалих спроб, адже основне правило було невблаганним: отримав шкоду здоров'ю – починай все з самого початку.

Проте, нещодавно GinoMachino нарешті посміхнулася Фортуна та він зумів завершити гру, здолавши усіх 165 босів та залишившись при цьому недоторканним.

Момент тріумфу GinoMachino: відео

We did it. World’s First Elden Ring All Bosses No Hit Run has been completed.



Thanks to everyone who was there for it including the legendary no hit runners @OtzdarvaYT and @OGSquilla



What a moment. https://t.co/WiLQWu1SW8 pic.twitter.com/t5XAFDGoT7 — GinoMachino (@GinoMachino) October 26, 2022

Майстерність геймера вразила спільноту шанувальників Elden Ring та змусила багатьох пригадати усі труднощі з якими вони самотужки стикалися в грі, що лише зайвий раз підкреслює унікальність цього досягнення.