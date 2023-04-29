Першому гравцю, який досяг рівня 50 у Pokemon GO, погрожують убивством

Перший гравець Pokemon GO, який досяг рівня 50 у грі, заявив, що отримує коментарі та повідомлення із погрозами смерті в соціальних мережах. Це може бути пов'язано з останніми змінами в грі.

З огляду на те, що спільнота Pokemon GO вже обурена значними змінами в функціях мобільної гри, схоже, що навіть відомі геймери також зазнали негативної реакції.

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Геймер отримує погрози

Для бази гравців Pokemon GO грати в мобільну гру останні кілька місяців було важко. Niantic внесла багато змін у функцію віддаленого рейду Pokemon GO, яка була реалізована під час розпалу пандемії COVID-19.

Тепер, коли карантинні заходи та обмеження на подорожі відходять у минуле, Niantic, здається, має намір повернути справжню мету назви, яка полягає в тому, щоб люди фізично ходили й грали.

Тепер блогер FleeceKing розповів, що отримує коментарі в соціальних мережах і повідомлення з погрозами смерті. Його геймери пам'ятають як першго гравця, що отримав рівень 50 у Pokemon GO.

Геймер продемонстрував низку повідомлень, на яких його ображають, називають жалюгідним "Королем лицемірів", заохочують до самогубства та закликають "знайти справжню роботу".