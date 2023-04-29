Учитывая, что сообщество Pokemon GO уже возмущено значительными изменениями в функциях мобильной игры, похоже, что даже известные геймеры также подверглись негативной реакции.

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Геймер получает угрозы

Для базы игроков Pokemon GO играть в мобильную игру последние несколько месяцев было тяжело. Niantic внесла много изменений в функцию удаленного рейда Pokemon GO, реализованную во время разгара пандемии COVID-19.

Теперь, когда карантинные меры и ограничения на путешествия уходят в прошлое, Niantic, кажется, намерен вернуть настоящую цель названия, которая состоит в том, чтобы люди физически ходили и играли.

Теперь блоггер FleeceKing рассказал, что получает комментарии в социальных сетях и сообщения с угрозами смерти. Его геймеры помнят как первого игрока, получившего уровень 50 в Pokemon GO.

Геймер продемонстрировал ряд сообщений, на которых его оскорбляют, называют жалким "Королем лицемеров", поощряют к самоубийству и призывают "найти настоящую работу".