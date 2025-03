У четвертому сезоні "Відьмака" від Netflix з’явиться персонаж із першої гри CD Projekt Red

Netflix продовжує знімати нові сезони серіалу "Відьмак", і хоча творці намагалися дистанціюватися від ігрової серії CD Projekt Red, у четвертому сезоні вперше з’явиться персонаж, який траплявся в першій частині гри.

Стало відомо, що у новому сезоні "Відьмака" дебютує Родерік де Ветт, який до цього фігурував лише в оригінальній грі The Witcher від CD Projekt Red, повідомляє 24 Канал з посиланням на Redanian Intelligence.

Читайте на сайті CD Projekt Red відреагувала на чутки про зміну моделі Цирі в The Witcher 4

У першій частині він представлений як лицар Ордена Палаючої Троянди, радник короля Фольтеста, а також спільник злочинної організації "Саламандра" та один із другорядних антагоністів.

Роль Родеріка де Ветта виконає Джек Майєрс, відомий за мінісеріалами "Say Nothing" і "Lords of the Air". Як зазначає Redanian Intelligence, персонаж з’явиться в епізоді, який знімає Тріша Брок. Водночас видання висловлює сумніви, що у серіалі Родерік матиме той самий образ, що і в грі.

Обожнюєте кіберспорт та все, що з ним пов'язано? Тоді саме час підписатись на Favbet . На сайті зібрано усе важливе – прогнози на турніри улюблених команд та результати епічних поєдинків – топові кіберспортивні події чекають на вас!



Джек Майєрс / Фото redanianintelligence

Попри те, що сам Родерік є ексклюзивним персонажем ігрової серії, його родич Йоахім де Ветт згадується у літературній сазі Анджея Сапковського, яка є основою для серіалу. Чи з’явиться він у шоу, поки що невідомо.

Дивіться також Monster Hunter Wilds увійшла до топ-10 найпопулярніших ігор в історії Steam

Четвертий сезон "Відьмака" від Netflix знаходиться на етапі постпродакшену та має вийти протягом 2025 року. Щодо майбутньої гри The Witcher 4 від CD Projekt Red, то її релізна дата поки не оголошена, але минулої осені проєкт перейшов у фазу активної розробки.