Хто поїде на PGL Masters Bucharest 2026 до Румунії?

Запрошення на турнір прийняли 12 із 13 команд найвищих у рейтингу за VRS від 6 липня. Серед них – Vitality, FURIA, яка виграла Thunderpick World Championship, Aurora, чинний чемпіон PGL Masters Bucharest, і Spirit, пише HLTV.

Єдиними, хто відмовився, стали Falcons. Через це в них не залишилося жодної нагоди заробити очки VRS до 2 листопада, коли закривається відбір на запрошення до Сінгапуру. До 12 запрошених команд додалися переможці регіональних кваліфікацій: Nemiga з Європи, Liquid з Північної Америки, DENDELE з Південної Америки та TYLOO з Азії.

Як проходитиме турнір

Спершу команди зіграють швейцарський етап у форматі best-of-three. Він визначить вісім учасників плей-оф, який проходитиме за олімпійською системою. Фінал зіграють до трьох перемог, а перед ним відбудеться матч за третє місце. Між швейцарським етапом і плей-оф вихідних не буде, тож розклад вийшов щільним. У кожен із перших трьох днів команди проведуть по вісім серій.

Заміни в складах

У FUT дебютує Альваро "SunPayus" Гарсія. Він замінить Нікіту "cmtry" Самольотова на позиції снайпера. Для 27-річного іспанця це перший турнір у новій команді. Cmtry, якому 19 років, зараз є гравцем Astralis. На його рахунку 38 карт із рейтингом 0,95 за системою Rating 3.0.

Vitality знову виступить зі стендіном Юстінасом "jL" Лекавічюсом. Цього разу він замінить Дана "apEX" Мадеклера. Литовцю 27 років, а його показник Rating 3.0 дорівнює 1,07 на 14 картах. У apEX, якому 33 роки, на 56 картах рейтинг становить 0,92.

Перші матчі 24 жовтня

Дебютний ігровий день відкриють Aurora проти The MongolZ та FUT проти TYLOO. Через три години зіграють Spirit проти BETBOOM і MOUZ проти Liquid. Згодом вийдуть Vitality проти 9z та Legacy проти Nemiga. Увечері зустрінуться G2 з Natus Vincere та FURIA з DENDELE.

Скільки заплатять

Призовий фонд у 1,25 мільйона доларів розділять порівну між гравцями та клубами. Переможець кожної частини отримає по 225 тисяч доларів, фіналіст – по 100 тисяч, а третє місце принесе по 68 750 доларів. Четверта сходинка дасть по 43 750 доларів, а команди на 5 – 8 місцях заберуть по 25 тисяч доларів. За 9 – 11 місця заплатять по 15 625 доларів, за 12 – 14 віддадуть по 9 375 доларів. Команди на 15 – 16 місцях отримають по 6 250 доларів.