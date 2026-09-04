Шлях до Бухареста

Цей масштабний кіберспортивний захід пройде у Румунії протягом 24 – 31 жовтня 2026 року. Найкращі колективи світу розіграють призовий фонд у розмірі 1 мільйон 250 тисяч доларів, пише HLTV.

Організатори вже надіслали запрошення більшості топових команд світу, і майже всі зірки підтвердили свою участь. Єдиним винятком став колектив Falcons, який відмовився від виступу на турнірі.

Хто боротиметься у кваліфікаціях

Перед основним турніром організатори проведуть серію відбіркових змагань. Спочатку команди зіграють у відкритих кваліфікаціях, які відбудуться 3 – 6 вересня 2026 року. Ці матчі визначать команди, які пройдуть у закриту стадію. Зокрема, у Європі, Північній та Південній Америці розіграють по чотири вакантні місця, а в Азії та Океанії – по два місця.

Закриті кваліфікації розпочнуться вже 9 вересня 2026 року. У Європі та Америці вони триватимуть до 12 вересня 2026 року, а в Азійсько-Тихоокеанському регіоні завершаться фінальним етапом 13 вересня 2026 року. Лише один переможець із кожного з чотирьох закритих кваліфікаційних регіонів отримає омріяну путівку на LAN-фінал у Румунію.

Учасники закритих відборів та підтверджені команди

Українська організація B8 отримала запрошення до європейської закритої кваліфікації. Разом із нею там виступить і колектив Inner Circle, який нещодавно обіграв саму Vitality на BLAST Open Porto. У цьому ж регіоні змагатимуться Ninjas in Pyjamas і Nuclear TigeRES.

В інших регіонах запрошення також отримали відомі команди. Наприклад, в Океанії зіграють FlyQuest та LFO 8, у Східній Азії змагатимуться TYLOO та 5star, а в Західній Азії – DEPO та Legion. Попри жорстку конкуренцію, кожна з цих команд намагатиметься вирвати єдиний квиток на головну подію року.

Організатори також підтвердили участь кількох відомих клубів, які оминуть кваліфікації й одразу потраплять на турнір. Серед них – Natus Vincere, Vitality, G2, Legacy, FUT, MOUZ, FURIA, 9z, The MongolZ, а також російські BETBOOM і Spirit.