PGL офіційно підтвердила проведення другого мейджора з Counter-Strike 2 у 2026 році

Турнірний організатор PGL оголосив про мейджор із Counter-Strike 2 наприкінці 2026 року. Турнір відбудеться в Сінгапурі й буде першим такого рівня в регіоні Південно-Східної Азії. Фінальні матчі пройдуть на арені Singapore Indoor Stadium, яка вміщує 12 тисяч глядачів.

Коли відбудеться Singapore CS2 Major 2026?

Організатори запланували призовий фонд у розмірі 1,25 мільйона доларів, що відповідає стандартам мейджорів. У змаганнях, які пройдуть з 25 листопада по 13 грудня 2023 року, візьмуть участь 32 команди з різних регіонів світу. Турнір складатиметься з трьох етапів, а фінал пройде у форматі з п'яти карт, пише 24 Канал з посиланням на HLTV.

Дивіться також Організатор турнірів ESL знову намагається зруйнувати свого найбільшого конкурента

Сінгапурський мейджор стане п'ятим для компанії після подій у Кракові 2017 року, Стокгольмі 2021-го, Антверпені 2022-го та Копенгагені 2024 року.

Генеральний директор Сільвіу Строє на сайті PGL підкреслив важливість цієї події для регіону. За його словами, повернення до Сінгапура з мейджором стало природним кроком, адже місто раніше приймало інші великі кіберспортивні заходи компанії. Організатори прагнуть віддати шану спадщині Counter-Strike та створити подію, гідну любові спільноти до гри.

Проведення першого Counter-Strike Major у Сінгапурі – це момент, який справді нас надихає,

– сказав Строє.

Для Азії це буде другий мейджор з CS2. Перший відбувся в Шанхаї 2024 року під егідою Perfect World. Тепер естафету перехоплює Південно-Східна Азія, яка раніше не приймала турніри такого масштабу в Counter-Strike.

Сінгапур має багатий досвід організації топових кіберспортивних подій. Місто приймало турніри з Dota 2, зокрема The International 2022 року та Singapore Major. Представниця туристичної ради Сінгапуру Джін Нг зазначила, що мейджор підкреслить статус міста як світового центру проведення великих заходів. Вона запросила фанатів з усього регіону не лише насолодитися турніром, але й відкрити для себе енергію та стиль життя Сінгапура.

Квитки на подію надійдуть у продаж найближчим часом. Детальну інформацію про графік та ціни PGL обіцяє оголосити додатково. Існують також неофіційні дані від Esports.net про можливі зміни в форматі: усі матчі швейцарського етапу можуть перейти на формат з трьох карт замість однієї, що зробить турнір ще динамічнішим.