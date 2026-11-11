s1mple зіграє проти колишніх напарників: PGL Singapore Major 2026 оголосив перші матчі турніру

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Хто з ким зіграє у першому раунді?

Про початкові пари в Сінгапурі повідомляє Insider Gaming. Своїх суперників дізналися відомі колективи, серед яких FaZe, Liquid і 100 Thieves.

Найбільше нашої уваги привертає команда BC.GAME, за яку грає українець Олександр "s1mple" Костилєв. На Мейджорі вона виступає під назвою GOSH і зіграє проти Team Liquid. За цю організацію українець грав у 2016 році, коли допоміг їй дійти до гранд-фіналу Мейджора ESL One Cologne 2016. Поки s1mple готується до зустрічі зі старою командою, у складі Liquid його чекає Джонатан "EliGE" Яблонські.

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Повний список пар першого раунду виглядає так:

Heroic проти Imperial.

9z проти Lynn Vision.

Ninjas in Pyjamas проти M80.

100 Thieves проти Chinggis Warriors.

Liquid проти GOSH (BC.GAME).

P Vision (Parivision) проти Dendele.

FaZe проти Wildcard.

Eternal Fire проти FlyQuest.

Чому цей Мейджор особливий для 100 Thieves?

Для 100 Thieves це буде перший матч на Мейджорі в історії організації. Вона кваліфікувалася на ELEAGUE Major Boston 2018, але команда не потрапила на турнір через проблеми з візами.

Також колектив мав зіграти на Мейджорі 2020 року в Ріо, проте його скасували через пандемію COVID-19. Тепер 100 Thieves почнуть свою мейджорну історію проти монгольського складу Chinggis Warriors.

На кого чекають складні випробування?

FaZe відкриють турнір грою проти північноамериканського складу Wildcard. Ninjas in Pyjamas зустрінуться з M80, і цей старт буде непростим.

Parivision розраховують легко пройти першу стадію й поборотися за глибокий прохід у турнірі. Проте на старті їм дісталася складна гра Bo1 проти Dendele, які цього сезону вже вигравали у FURIA та G2.

Назву змінили не лише BC.GAME. 1win, BETBOOM та PARIVISION довелося виступати під іншими іменами, бо компанії з такими назвами не мають ліцензії в Сінгапурі.

Як працює формат турніру?

Перша стадія є першою з трьох швейцарських стадій. З кожної проходять вісім команд, які здобули по три перемоги. Фінальним етапом стане плей-оф за участі восьми команд.

Усі стартові матчі першої стадії команди проведуть у форматі Bo1, тобто на одній карті. Попри те, що в багатьох парах є очевидні фаворити, одна гра залишає простір для сенсацій.