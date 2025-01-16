УКР РУС
16 січня 2025, 14:51
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Нарешті відомі всі учасники турніру PGL Wallachia Season 3

Олександр Гайдамашко
Основні тези
  • Третій сезон PGL Wallachia з Dota 2 відбудеться з 8 по 16 березня 2025 року в Бухаресті, Румунія, з призовим фондом 1 000 000 доларів.
  • У турнірі візьмуть участь 16 команд, включаючи Natus Vincere, які пройшли відбіркові матчі.
  • Останній слот зайняли Looking for Org після вчорашніх відборів.
  • Серед інших суперників – Team Liquid, Gaimin Gladiators, Xtreme Gaming, Aurora Gaming, Team Falcons і торішні переможці Heroic.

Третій сезон PGL Wallachia, великого турніру з Dota 2, пройде з 8 по 16 березня 2025 року в Бухаресті, Румунія. І хоча до нього ще лишається майже два місяці, ми вже знаємо всіх учасників, які боротимуться за головний приз – 300 000 доларів.

Хто пройшов на турнір

Коротко нагадаємо, що вчора стали відомі результати зустрічі основного складу Natus Vincere з Dota 2 і молодіжного колективу NAVI Junior у рамках відбіркових матчів. У цьому протистоянні перемогла основна команда, тож вона є однією з 16 учасників PGL Wallachia Season 3, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Ось повний список усіх команд, які з'являться на PGL Wallachia Season 3:

  • Team Liquid
  • Gaimin Gladiators
  • Xtreme Gaming
  • Aurora Gaming
  • Team Falcons
  • Heroic
  • Team Spirit
  • Tundra Esports
  • AVULUS
  • OG
  • Natus Vincere
  • Ban9PivoSamogon
  • Tidebound
  • Talon Esports
  • Wildcard
  • Looking for Org

Поки що невідомо, хто з ким гратиме і яким буде перший суперник Natus Vincere.

Українська команда поїде на турнір у такому складі:

  • Інджі Луб. Shad. Нідерланди.
  • Сухбат Отгондаваа. Sanctity. Монголія.
  • Мирослав Бічан. BOOM. Чехія.
  • Віталій Іванов. QBFY. Україна. Капітан.
  • Олег Медведок. Kaori. Україна.

Зазначимо, що загальний призовий фонд турніру становить 1 000 000 доларів. З них 300 000 доларів забирає переможець, 175 000 доларів – друге місце, а для третього припасли 120 000 доларів.

Торік, у другому сезоні, переможцем стала команда HEROIC. Natus Vincere також була представлена, але зайняла 4 місце, отримавши за це 80 000 доларів.

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