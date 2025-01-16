Нарешті відомі всі учасники турніру PGL Wallachia Season 3
- Третій сезон PGL Wallachia з Dota 2 відбудеться з 8 по 16 березня 2025 року в Бухаресті, Румунія, з призовим фондом 1 000 000 доларів.
- У турнірі візьмуть участь 16 команд, включаючи Natus Vincere, які пройшли відбіркові матчі.
- Останній слот зайняли Looking for Org після вчорашніх відборів.
- Серед інших суперників – Team Liquid, Gaimin Gladiators, Xtreme Gaming, Aurora Gaming, Team Falcons і торішні переможці Heroic.
Третій сезон PGL Wallachia, великого турніру з Dota 2, пройде з 8 по 16 березня 2025 року в Бухаресті, Румунія. І хоча до нього ще лишається майже два місяці, ми вже знаємо всіх учасників, які боротимуться за головний приз – 300 000 доларів.
Хто пройшов на турнір
Коротко нагадаємо, що вчора стали відомі результати зустрічі основного складу Natus Vincere з Dota 2 і молодіжного колективу NAVI Junior у рамках відбіркових матчів. У цьому протистоянні перемогла основна команда, тож вона є однією з 16 учасників PGL Wallachia Season 3, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.
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Ось повний список усіх команд, які з'являться на PGL Wallachia Season 3:
- Team Liquid
- Gaimin Gladiators
- Xtreme Gaming
- Aurora Gaming
- Team Falcons
- Heroic
- Team Spirit
- Tundra Esports
- AVULUS
- OG
- Natus Vincere
- Ban9PivoSamogon
- Tidebound
- Talon Esports
- Wildcard
- Looking for Org
Поки що невідомо, хто з ким гратиме і яким буде перший суперник Natus Vincere.
Українська команда поїде на турнір у такому складі:
- Інджі Луб. Shad. Нідерланди.
- Сухбат Отгондаваа. Sanctity. Монголія.
- Мирослав Бічан. BOOM. Чехія.
- Віталій Іванов. QBFY. Україна. Капітан.
- Олег Медведок. Kaori. Україна.
Зазначимо, що загальний призовий фонд турніру становить 1 000 000 доларів. З них 300 000 доларів забирає переможець, 175 000 доларів – друге місце, а для третього припасли 120 000 доларів.
Торік, у другому сезоні, переможцем стала команда HEROIC. Natus Vincere також була представлена, але зайняла 4 місце, отримавши за це 80 000 доларів.Бути в курсі топових кіберспортивних подій – легко. Найактуальніші прогнози та результати турнірів – усе це і не тільки доступно на Favbet. Залишайтесь завжди в епіцентрі кіберспортивних новин разом із Favbet!