Нарешті відомі всі учасники турніру PGL Wallachia Season 3

Третій сезон PGL Wallachia, великого турніру з Dota 2, пройде з 8 по 16 березня 2025 року в Бухаресті, Румунія. І хоча до нього ще лишається майже два місяці, ми вже знаємо всіх учасників, які боротимуться за головний приз – 300 000 доларів.

Хто пройшов на турнір

Коротко нагадаємо, що вчора стали відомі результати зустрічі основного складу Natus Vincere з Dota 2 і молодіжного колективу NAVI Junior у рамках відбіркових матчів. У цьому протистоянні перемогла основна команда, тож вона є однією з 16 учасників PGL Wallachia Season 3, повідомляє 24 Канал з посиланням на Liquipedia.

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Ось повний список усіх команд, які з'являться на PGL Wallachia Season 3:

Team Liquid

Gaimin Gladiators

Xtreme Gaming

Aurora Gaming

Team Falcons

Heroic

Team Spirit

Tundra Esports

AVULUS

OG

Natus Vincere

Ban9PivoSamogon

Tidebound

Talon Esports

Wildcard

Looking for Org

Поки що невідомо, хто з ким гратиме і яким буде перший суперник Natus Vincere.

Українська команда поїде на турнір у такому складі:

Інджі Луб. Shad. Нідерланди.

Сухбат Отгондаваа. Sanctity. Монголія.

Мирослав Бічан. BOOM. Чехія.

Віталій Іванов. QBFY. Україна. Капітан.

Олег Медведок. Kaori. Україна.

Зазначимо, що загальний призовий фонд турніру становить 1 000 000 доларів. З них 300 000 доларів забирає переможець, 175 000 доларів – друге місце, а для третього припасли 120 000 доларів.

Торік, у другому сезоні, переможцем стала команда HEROIC. Natus Vincere також була представлена, але зайняла 4 місце, отримавши за це 80 000 доларів.