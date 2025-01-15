Хто поїде на PGL Wallachia

Згідно з турнірною таблицею, на основний етап турніру проходить Natus Vincere, тобто головний склад української кіберспортивної організації. NAVI Junior, на жаль, покидає змагання після поразки з рахунком 0:2, повідомляє 24 Канал з посиланням на офіційний сайт NAVI.

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Завершився надзвичайно захопливий поєдинок, у якому команди NAVI та NAVI Junior зійшлися в битві за слот на чемпіонаті PGL Wallachia Season 3. За підсумками матчу путівку на LAN-турнір вибороли гравці NAVI,

– написали в оголошенні.

Нагадаємо, закрита кваліфікація до Східної Європи на PGL Wallachia Season 3 почалася 12 січня й завершиться вже сьогодні, 15 січня 1025 року. Сам турнір проходитиме з 8 по 16 березня 2025 року в Бухаресті, Румунія. 16 команд розіграють 1 000 000 доларів.

Natus Vincere поїде на турнір у такому складі:

Інджі Луб. Shad. Нідерланди.

Сухбат Отгондаваа. Sanctity. Монголія.

Мирослав Бічан. BOOM. Чехія.

Віталій Іванов. QBFY. Україна. Капітан.

Олег Медведок. Kaori. Україна.

Natus Vincere вже зіграла з One Move (перемога з результатом 2:0) і Ban9PivoSam0gon (перемога 2:0). NAVI Junior своєю чергою провела ігри з Virtus.pro (перемога 2:1) і L1GA TEAM (перемога 2:0).

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