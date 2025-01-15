Кто поедет на PGL Wallachia

Согласно турнирной таблице, на основной этап турнира проходит Natus Vincere, то есть главный состав украинской киберспортивной организации. NAVI Junior, к сожалению, покидает соревнования после поражения со счетом 0:2, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт NAVI.

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Завершился чрезвычайно увлекательный поединок, в котором команды NAVI и NAVI Junior сошлись в битве за слот на чемпионате PGL Wallachia Season 3. По итогам матча путевку на LAN-турнир завоевали игроки NAVI,

– написали в объявлении.

Напомним, закрытая квалификация в Восточную Европу на PGL Wallachia Season 3 началась 12 января и завершится уже сегодня, 15 января 1025 года. Сам турнир будет проходить с 8 по 16 марта 2025 года в Бухаресте, Румыния. 16 команд разыграют 1 000 000 долларов.

Natus Vincere поедет на турнир в таком составе:

Инджи Луб. Shad. Нидерланды.

Сухбат Отгондаваа. Sanctity. Монголия.

Мирослав Бичан. BOOM. Чехия.

Виталий Иванов. QBFY. Украина. Капитан.

Олег Медведок. Kaori. Украина.

Natus Vincere уже сыграла с One Move (победа с результатом 2:0) и Ban9PivoSam0gon (победа 2:0). NAVI Junior в свою очередь провела игры с Virtus.pro (победа 2:1) и L1GA TEAM (победа 2:0).

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