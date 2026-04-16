Про це пише портал Insider Gaming.

Поки Sony офіційно не анонсувала PlayStation 6, інформація про консоль з’являється переважно у вигляді витоків і припущень. Один із найгучніших останніх інсайдів стосується зворотної сумісності – функції, яка дозволяє запускати ігри з попередніх консолей на новому пристрої.

Звідки в інсайдерів така інформація?

За словами автора подкасту Broken Silicon, який виходить на каналі Moore’s Law Is Dead, у розпорядженні інсайдерів опинився старий технічний документ із характеристиками майбутньої консолі. У ньому прямо згадується підтримка ігор з PlayStation 4 та PlayStation 5. Причому ця функція нібито передбачена не лише для основної версії PS6, а й для портативного варіанту пристрою.

Згідно з цими даними, обидві версії консолі зможуть запускати ігри одразу трьох поколінь – PS4, PS5 і, власне, PS6. Це виглядає як спроба Sony уникнути проблем, які виникали раніше. Наприклад, користувачі PlayStation 3 добре пам’ятають, що більшість ігор з PS2 не підтримувалася на новій консолі, що викликало чимало невдоволення.

Чи справді PS6 запускатиме ігри з минулих поколінь?

Якщо інформація підтвердиться, повна зворотна сумісність може стати однією з ключових переваг PS6. Особливо це важливо для гравців, які мають великі бібліотеки фізичних або цифрових ігор із попередніх поколінь. Можливість без обмежень запускати старі тайтли підвищить цінність нової консолі на старті продажів.

Втім, до таких витоків варто ставитися обережно.

По-перше, документ, на який посилаються інсайдери, називають застарілим – а отже, Sony могла змінити свої плани.

По-друге, жодних офіційних заяв від компанії поки що не було.

Тому наразі мова йде лише про чутки, хоча й доволі переконливі. Чи стане PS6 універсальною платформою для кількох поколінь ігор – стане зрозуміло лише після повноцінного анонсу. Однозначно це буде чималою перевагою, як для компанії, так і для майбутніх власників PS 6.