Об этом пишет портал Insider Gaming.

Пока Sony официально не анонсировала PlayStation 6, информация о консоли появляется преимущественно в виде утечек и предположений. Один из самых громких последних инсайдов касается обратной совместимости – функции, которая позволяет запускать игры с предыдущих консолей на новом устройстве.

Откуда у инсайдеров такая информация?

По словам автора подкаста Broken Silicon, который выходит на канале Moore's Law Is Dead, в распоряжении инсайдеров оказался старый технический документ с характеристиками будущей консоли. В нем прямо упоминается поддержка игр с PlayStation 4 и PlayStation 5. Причем эта функция якобы предусмотрена не только для основной версии PS6, но и для портативного варианта устройства.

Согласно этим данным, обе версии консоли смогут запускать игры сразу трех поколений – PS4, PS5 и, собственно, PS6. Это выглядит как попытка Sony избежать проблем, которые возникали ранее. Например, пользователи PlayStation 3 хорошо помнят, что большинство игр с PS2 не поддерживалась на новой консоли, что вызвало немало недовольства.

Действительно ли PS6 будет запускать игры с прошлых поколений?

Если информация подтвердится, полная обратная совместимость может стать одним из ключевых преимуществ PS6. Особенно это важно для игроков, которые имеют большие библиотеки физических или цифровых игр из предыдущих поколений. Возможность без ограничений запускать старые тайтлы повысит ценность новой консоли на старте продаж.

Впрочем, к таким утечкам стоит относиться осторожно.

Во-первых, документ, на который ссылаются инсайдеры, называют устаревшим – а значит, Sony могла изменить свои планы.

Во-вторых, никаких официальных заявлений от компании пока не было.

Поэтому пока речь идет лишь о слухах, хотя и довольно убедительных. Станет ли PS6 универсальной платформой для нескольких поколений игр – станет понятно только после полноценного анонса. Однозначно это будет большим преимуществом, как для компании, так и для будущих владельцев PS 6.