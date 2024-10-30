Покращена версія дозволить гравцям насолодитися грою з вражаючим 40% збільшенням щільності пікселів у порівнянні з базовою PlayStation 5, пропонуючи більш чіткі зображення та дрібні деталі, повідомляє Games 24.

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У режимі Performance Mode гра працює з роздільною здатністю 4K, збільшеною з 1440p, з плавною зміною кадрів в секунду – 60 кадрів в секунду. Цей режим фокусується на плавному ігровому процесі, забезпечуючи при цьому чіткіші віддалені зображення та покращену якість текстур персонажів і оточення.

Для тих, хто надає перевагу візуальній точності, "Режим якості" запускає гру у власній роздільній здатності 4K зі стабільною частотою 30 кадрів в секунду, підкреслюючи складні візуальні ефекти та деталі у двох світах Lords of the Fallen – Аксіомі та Умбралі.

Анонс також натякає на майбутні оновлення та покращення для Lords of the Fallen на всіх платформах, багато з яких розробляються у відповідь на скарги гравців щодо продуктивності та можливості гри.

Lords of the Fallen – трейлер

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Нагадаємо, що навіть на потужних системах оптимізація гри залишала бажати кращого, а постійні фрізи та гальмування в різних локаціях негативно впливали на досвід користувачів.