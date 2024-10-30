Власники Ghostrunner 2 можуть насолоджуватися кількома безкоштовними внутрішніми скінами, які постачаються з оновленням гри, включаючи Скін меча та руки на один рівень вище, Скін мотоцикла на один рівень вище та Скін меча та руки з блакитною трояндою Bloodstained, повідомляє Games 24.
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Що містить Anniversary Pack
Ювілейний набір, четверте і останнє косметичне DLC серії, доповнює колекцію трьома новими скінами катани, кожен з яких поєднується з відповідним скіном руки, а також новим витонченим скіном мотоцикла. До складу набору входять:
- S4FETY VE5T – скіни меча та руки
- BL4CK P3ARL – меч та скіни для рук
- N3XT LEV3L – скін меча та руки N3XT LEV3L скін меча та руки
- Дизайнерський скін мотоцикла "Привид"
Сезонна перепустка, яка включає всі чотири DLC – Ice Pack, Dragon Pack, Heat Pack та Anniversary Pack, а також Endless Moto Mode, також доступна для тих, хто бажає покращити свій ігровий досвід.
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Ghostrunner доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК через Steam, Epic Games Store та GOG. Для отримання додаткової інформації про святкування цієї знакової події та інші оновлення, фанати можуть відвідати офіційний веб-сайт Ghostrunner.