Власники Ghostrunner 2 можуть насолоджуватися кількома безкоштовними внутрішніми скінами, які постачаються з оновленням гри, включаючи Скін меча та руки на один рівень вище, Скін мотоцикла на один рівень вище та Скін меча та руки з блакитною трояндою Bloodstained, повідомляє Games 24.

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Що містить Anniversary Pack

Ювілейний набір, четверте і останнє косметичне DLC серії, доповнює колекцію трьома новими скінами катани, кожен з яких поєднується з відповідним скіном руки, а також новим витонченим скіном мотоцикла. До складу набору входять:

S4FETY VE5T – скіни меча та руки

BL4CK P3ARL – меч та скіни для рук

N3XT LEV3L – скін меча та руки N3XT LEV3L скін меча та руки

Дизайнерський скін мотоцикла "Привид"

Гравці, які володіють Season Pass або Brutal Edition, отримають ювілейний набір автоматично, тоді як інші можуть придбати його окремо за 4,99 євро.

Сезонна перепустка, яка включає всі чотири DLC – Ice Pack, Dragon Pack, Heat Pack та Anniversary Pack, а також Endless Moto Mode, також доступна для тих, хто бажає покращити свій ігровий досвід.

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Ghostrunner доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S та ПК через Steam, Epic Games Store та GOG. Для отримання додаткової інформації про святкування цієї знакової події та інші оновлення, фанати можуть відвідати офіційний веб-сайт Ghostrunner.