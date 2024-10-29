В інтерв'ю Radio Times продюсер Євген Кулик пояснив, що студія використовує висококастомізовану версію рушія Unreal Engine 5.1, що отримала назву "5.1.GSC", яку вони адаптували, щоб задовольнити складні вимоги гри з відкритим світом і уникнути відомих проблем з продуктивністю.

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Відомі проблеми рушія

Unreal Engine 5 часто страждає від гальмування під час компіляції шейдерів, але Кулик підтвердив, що модифікований рушій GSC був значно оптимізований, особливо для платформ PC та серії консолей Xbox. Для цього команда розробників відкоригувала потоки рендерингу, покращила продуктивність процесора та впровадила оптимізацію пам'яті спеціально для S.T.A.L.K.E.R. 2.

Кулик не розкрив точного підходу до вирішення проблеми компіляції шейдерів. Зазвичай це компіляція шейдерів під час запуску або початкового завантаження гри, або створення їх заздалегідь – хоча цей метод може вимагати значного кешу для сумісності з різними графічними процесорами.

Пів години звуків Зони для фанатів S.T.A.L.K.E.R. 2

Нещодавно розробники з GSC Game World випустили 30-хвилинне відео на YouTube в якому зібрали звуки Зони для роботи та відпочинку. Відео демонструє локації з гри та наповнене різноманітними звуками природи, що акцентує на різноманітті оточення.

S.T.A.L.K.E.R. 2 – життя зони

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S.T.A.L.K.E.R. 2 зараз знаходиться на фінальній стадії доопрацювання, і наразі не планується випускати версії для інших платформ. Запуск гри на ПК та Xbox заплановано на 20 листопада 2024 року.