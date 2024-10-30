Владельцы Ghostrunner 2 могут наслаждаться несколькими бесплатными внутренними скинами, которые поставляются с обновлением игры, включая Скин меча и руки на один уровень выше, Скин мотоцикла на один уровень выше и Скин меча и руки с голубой розой Bloodstained, сообщает Games 24.

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Что содержит Anniversary Pack

Юбилейный набор, четвертое и последнее косметическое DLC серии, дополняет коллекцию тремя новыми скинами катаны, каждый из которых сочетается с соответствующим скином руки, а также новым изящным скином мотоцикла. В состав набора входят:

S4FETY VE5T – скины меча и руки

BL4CK P3ARL – меч и скины для рук

N3XT LEV3L – скин меча и руки N3XT LEV3L скин меча и руки

Дизайнерский скин мотоцикла "Призрак"

Игроки, владеющие Season Pass или Brutal Edition, получат юбилейный набор автоматически, тогда как другие могут приобрести его отдельно за 4,99 евро.

Сезонный пропуск, который включает все четыре DLC – Ice Pack, Dragon Pack, Heat Pack и Anniversary Pack, а также Endless Moto Mode, также доступна для тех, кто желает улучшить свой игровой опыт.

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Ghostrunner доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG. Для получения дополнительной информации о праздновании этого знакового события и других обновлениях, фанаты могут посетить официальный веб-сайт Ghostrunner.