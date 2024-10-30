Владельцы Ghostrunner 2 могут наслаждаться несколькими бесплатными внутренними скинами, которые поставляются с обновлением игры, включая Скин меча и руки на один уровень выше, Скин мотоцикла на один уровень выше и Скин меча и руки с голубой розой Bloodstained, сообщает Games 24.
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Что содержит Anniversary Pack
Юбилейный набор, четвертое и последнее косметическое DLC серии, дополняет коллекцию тремя новыми скинами катаны, каждый из которых сочетается с соответствующим скином руки, а также новым изящным скином мотоцикла. В состав набора входят:
- S4FETY VE5T – скины меча и руки
- BL4CK P3ARL – меч и скины для рук
- N3XT LEV3L – скин меча и руки N3XT LEV3L скин меча и руки
- Дизайнерский скин мотоцикла "Призрак"
Сезонный пропуск, который включает все четыре DLC – Ice Pack, Dragon Pack, Heat Pack и Anniversary Pack, а также Endless Moto Mode, также доступна для тех, кто желает улучшить свой игровой опыт.
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Ghostrunner доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam, Epic Games Store и GOG. Для получения дополнительной информации о праздновании этого знакового события и других обновлениях, фанаты могут посетить официальный веб-сайт Ghostrunner.