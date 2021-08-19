Пасхалки вже давно стали звичним явищем в індустрії відеоігор, напевно, жодна сучасна гра не може обійтися без різноманітних оригінальних секретів. Не став винятком й проєкт Chivalry 2, який вийшов лише кілька місяців тому.

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Chivalry 2 – це багатокористувацька гра, у якій гравці мають взяти на себе роль середньовічного лицаря. Загалом геймери та критики доволі тепло зустріли цю відеогру, а особливо вони відзначали бойову систему та епічні бої. Зараз розробники продовжують підтримувати свій проєкт, а також активно працюють над різноманітними оновленнями. Наприклад, на початку цього місяця для гри вийшла нова мапа, яка може сподобатися не лише шанувальникам Chivalry 2.

Річ у тім, що користувач з нікнеймом eggoChicken знайшов на цій карті оригінальну пасхалку на культовий мультсеріал "Футурама". А якщо точніше, то на епізод з назвою "Амазонки в гуморі", у якому головні герої потрапили на планету цих войовничих дам. Останні взяли їх в полон, а чоловіків засудили до смерті від "snu snu". Варто відзначити, що так місцеві амазонки називали статевий акт. А в одній зі сцен можна навіть побачити скелети трьох "задоволених" чоловіків, які померли від цього (їм роздробили тази).

Саме цю трійку й помітив в одному з підземель користувач eggoChicken. Загалом скелети майже ідентичні (ті ж пози), щоправда, навряд чи відеоігрові персонажі померли від "snu snu". Також можна додати, що останнім не вистачає роздроблених тазів. Наостанок варто відзначити, що цей масштабний патч для Chivalry 2 вийшов нещодавно, а тому, можливо, це не остання подібна знахідка.

Пасхалка на "Футураму" у відеогрі Chivalry 2 / Фото з сайту Screen Rant