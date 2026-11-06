Понад вісім годин у небі заради гри: пілот намалював гігантську афішу GTA 6 траєкторією літака

Американський пілот Бенджамін МакДеніел перетворив звичайний політ на грандіозну перформанс-акцію. Чоловік провів у повітрі понад вісім годин, щоб створити гігантську афішу GTA 6.

Відомий авіатор, який називає себе The Pilot Picasso, створив у небі унікальний арт, присвячений майбутньому блокбастеру Rockstar, повідомляє 24 Канал.

Неймовірний постер у небі

Чоловік підняв у повітря літак Cessna Skylane RG зі злітної смуги аеродрому в Бентонвіллі об 11:29. Його політ тривав рівно 8 годин 8 хвилин і завершився посадкою на тому ж аеродромі о 19:37. Весь цей час малюнок формувався як єдина безперервна лінія на екранах радарів сервісів відстеження польотів, чим поділився спеціалізований сервіс Flightradar24.

На ньому за шляхом пілота спостерігали в реальному часі тисячі людей.

Маршрут польоту відтворив впізнаваний стиль майбутнього екшену. У небі з'явилися фірмовий логотип GTA 6, гелікоптер над ним, алігатор, пальми, спортивний автомобіль і дівчина в бікіні. Найбільше захоплення спостерігачів викликали складні віражі, якими пілот вимальовував контури алігатора.

Попри тривалість польоту та складність виконання, пілот суворо дотримувався правил безпеки.

Безпека – це номер один. Якщо насувається погана погода, я переношу політ на інший день або інший тиждень,

– прокоментував пілот Бенджамін МакДеніел.

Це далеко не перша подібна робота авіатора. У жовтні Бенджамін МакДеніел відтворив у повітрі знамениту картину "Мона Ліза", а також полотно "Крик" Едварда Мунка. Серед його попередніх проєктів є малюнки, присвячені іншим іграм, як-от Skyrim.

Мона Ліза у небі: дивіться відео

Щодо релізу GTA 6, який запланували на 19 листопада 2026 року для консолей PlayStation 5 та Xbox Series X і S, то експерти аналітичних компаній прогнозують, що вихід гри стане найбільшою подією в індустрії.

Лише за перший тиждень продажів гра може принести розробникам понад 5 мільярдів доларів, з яких 750 мільйонів доларів уже забезпечені попередніми замовленнями.