Более восьми часов в небе ради игры: пилот нарисовал гигантский плакат GTA 6 траекторией полета самолета

Adv

Известный авиатор, называющий себя The Pilot Picasso, создал в небе уникальное произведение искусства, посвященное будущему блокбастеру Rockstar, сообщает 24 Канал.

Невероятный постер в небе

Мужчина поднял в воздух самолет Cessna Skylane RG со взлетной полосы аэродрома в Бентонвилле в 11:29. Его полет длился ровно 8 часов 8 минут и завершился посадкой на том же аэродроме в 19:37. Все это время рисунок формировался как единая непрерывная линия на экранах радаров сервисов отслеживания полетов, чем поделился специализированный сервис Flightradar24.

На нем за маршрутом пилота в режиме реального времени наблюдали тысячи людей.

Маршрут полета воссоздал узнаваемый стиль будущего экшена. В небе появились фирменный логотип GTA 6, вертолет над ним, аллигатор, пальмы, спортивный автомобиль и девушка в бикини. Наибольший восторг у зрителей вызвали сложные виражи, которыми пилот вырисовывал контуры аллигатора.

Несмотря на продолжительность полета и сложность выполнения, пилот строго соблюдал правила безопасности.

Безопасность – это номер один. Если надвигается плохая погода, я переношу полет на другой день или на следующую неделю,

– прокомментировал пилот Бенджамин МакДэниел.

Это далеко не первая подобная работа авиатора. В октябре Бенджамин МакДэниел воссоздал в воздухе знаменитую картину "Мона Лиза", а также полотно "Крик" Эдварда Мунка. Среди его предыдущих проектов есть рисунки, посвященные другим играм, таким как Skyrim.

"Мона Лиза" в небе: смотрите видео

Что касается релиза GTA 6, запланированного на 19 ноября 2026 года для консолей PlayStation 5 и Xbox Series X и S, то эксперты аналитических компаний прогнозируют, что выход игры станет крупнейшим событием в индустрии.

Только за первую неделю продаж игра может принести разработчикам более 5 миллиардов долларов, из которых 750 миллионов долларов уже обеспечены предварительными заказами.