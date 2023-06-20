Відомо, що з Ужгорода до німецького міста Занкт-Блазін відправилися 28 українців з Голої Пристані, Часового Яру, Нової Каховки Херсонської області та міста Бахмут Донецької області. Переважно це жінки, діти, люди з інвалідністю, які сьогодні найбільше потребують допомоги. Після прибуття до Німеччини всіх українців розмістили в місцевому пансіонаті міста Занкт-Блазін.

До теми Волонтери PIN-UP Foundation виїхали на допомогу в Херсон

Наша мета – підтримати тих, хто найбільше цього потребує. У важкі часи, коли війна забирає в українців все, ми стоїмо поряд із ними. Евакуація українських сімей до Німеччини – це лише крок на шляху до надії, безпеки та майбутнього нашої нації,

– прокоментувала Марина Ільїна, президентка PIN-UP Foundation.

Допомога надана на запит Павла Козирєва, головного спеціаліста з евакуації Громадської організації "Неємія". Від початку повномасштабного вторгнення організація активно підтримує українців.

PIN-UP Foundation допомагає українцям у час війни

Раніше PIN-UP Foundation допоміг з евакуацією 28 українців до Голландії і 36 - до Німеччини. Переважно це люди зі східних та південних регіонів України (Донецька, Херсонська, Миколаївська та Харківська області), які залишилися без житла через воєнні дії.

Благодійний фонд PIN-UP Foundation об’єднує волонтерів і професіоналів, неурядові організації та світову спільноту цінностями, направленими на розвиток України. Фонд системно допомагає тим, хто цього найбільше потребує. Програми PIN-UP Foundation покликані підтримувати соціально незахищені категорії населення, сприяти розвитку освіти, спорту, охорони здоров’я та допомозі у відновленні України.