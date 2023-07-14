У рамках благодійної акції від фестивалю Atlas організатори підготували низку подій, аби зібрати кошти на медичне обладнання для нейрохірургічноі‌ операціи‌ноі‌ однієї з київських лікарень.

До теми PIN-UP Ukraine сплатила понад 1 мільярд гривень до держбюджету за пів року

Щоб підтримати збір, люди можуть:

купити благодійний квиток на фестиваль після перемоги, який відповідає одноденному квитку (100% від продажів та сервісний збір йдуть на благодійність),

на фестиваль після перемоги, який відповідає одноденному квитку (100% від продажів та сервісний збір йдуть на благодійність), подивитись фільм "Найкращі вихідні" у кінотеатрах Multiplex,

а також зануритись у фестивальну атмосферу на офлайн-події, яка відбудеться 15 липня у ТРЦ Gulliver: відвідувачі зможуть безкоштовно потрапити на фан-зону, де виступатимуть українськи артисти та переглянути фільм на великому екрані просто неба.

Усі кошти, зібрані в рамках фестивалю, будуть спрямовані Благодійному фонду "Твоя опора", який надає допомогу дітям із вродженими вадами серця, медзакладам, дитячим будинкам, інтернатам та постраждалим від війни в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України PIN-UP Ukraine регулярно допомагає українцям, постраждалим від воєнних дій. За цей період компанія спрямувала на гуманітарні та благодійні проєкти 121,7 мільйона гривень.