Від початку закритого тестування, про яке ми вже розповідали раніше, минув всього тиждень. Втім, гру вже завантажили й залили в Інтернет.

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Злив піратської Sims 5

Деякі шанувальники отримали доступ до ігрового тесту імовірної Sims 5 незабаром після презентації Project Rene. Він зосереджений на режимі будівництва під назвою "Майстерня".

Повідомляється, що тест також пропонує фанатам можливість спробувати функції гри для кількох гравців і включає приватний сервер Discord, де гравці можуть обговорювати гру.

Інсайдери повідомляють, що оскільки The Sims 5 (чи то Project Rene) перебуває на настільки ранніх стадіях розробки, що тест не зашифрований, і доступ до нього простий.

Ті, хто успішно зламали гру, зробили це, створивши власні жетони Denuvo, які дозволяють тестувальникам входити в гру. Крім того, повідомляється, що ті, у кого є піратські копії, отримали доступ до онлайн-функцій гри за допомогою однорангових серверів, оминаючи власну мережу EA.

Майбутня Project Rene

Презентація Behind The Sims Summit розкрила лише невеликі фрагменти кадрів та інформацію про Project Rene, демонструючи лише його декоративні особливості та кросплей.

Примітно, що на вітрині не було жодного реального Сіма. Багато разів шанувальникам повторили, що Project Rene перебуває на дуже ранніх стадіях розробки, і також згадувалося, що гра була представлена ​​набагато раніше, ніж зазвичай нові проекти Sims.

Під час демонстрації гру також ніколи прямо не називали The Sims 5. Тож Project Rene цілком може бути додатковим заголовком, як The Sims Freeplay.