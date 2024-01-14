Творець Гріфінів розповів як погодився на додання скіна Пітера у Fortnite

Творець культового серіалу Гріфіни – Сет Макфарлейн поділився залаштунками появи скіна голови мультиплікаційного сімейства у популярній королівській битві Fortnite.

Виявилося, що творець "Family Guy" Сет Макфарлейн навіть не знав що таке Fortnite до того як у його розробників виникла ідея цікавої співпраці.

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З початком 5 Глави Fortnite у грі з'явився персонаж, появу якого довгий час пророкували різні витоки. Ним став голова сімейства з мультсеріалу Гріфіни.

При цьому, гравці швидко помітили, що ігрова версія Пітера відрізняється від тієї, яку шанувальники звикли бачити у серіалі. Причиною цьому стали ігрові умовності, але у Сета Макфарлейна на це є власна версія.

Під час прем'єри свого нового шоу, Макфарлейн розповів журналістам IGN про те як скін Пітера Гріффіна у Fortnite став реальністю.

Це було чудово. Мені довелося попросити когось пояснити мені, що в біса таке цей Fortnite, і потім я сказав, що це звучить круто. Так, чому б і ні, зробімо це,

– сказав Сет.

Макфарлейн про співпрацю з Fortnite – дивитися відео

Коли актора та сценариста запитали про зовнішній вигляд Гріфіна у Fortnite, той пожартував:

Мені сказали, що у них не було достатньо бюджету, щоб відтворити його справжнє тіло.

Так чи інакше, ця співпраця напрочуд втішила як шанувальників мультсеріалу так і геймерів, що вказує на те, що у майбутньому можна очікувати на ще більше подібних колаборацій.