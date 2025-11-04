Як виглядає геймінг у Північній Кореї: в мережу потрапили фото з місцевого комп'ютерного клубу

У соцмережах з'явилися фото, які демонструють інтер'єр та обладнання преміального комп'ютерного клубу Пхеньяну. Як виглядає геймінг в КНДР – дізнайтеся у матеріалі.

У соціальних мережах з'явилися фото, на яких нібито зображено новенький комп'ютерний клуб для геймерів Північної Кореї, повідомляє 24 Канал з посиланням на tom's Hardware.

Кому дозволено бути геймером у КНДР?

Користувач соцмережі X під ніком INIYSA поділився світлинами з "PC Bang" – північнокорейського комп'ютерного клубу.

Цікаво, що "PC Bang" – це умовна назва такого типу закладів, а сам термін походить з Південної Кореї та означає буквально "кімната з ПК".

Нижче 38-ї паралелі існують тисячі подібних клубів, однак у КНДР вони є чимось екстраординарним.

На представлених фото можна побачити цілком звичний дизайн та архітектуру, а також сучасні ПК з крутими моніторами Asus ROG.

На робочих столах красуються ярлики великої кількості AAA проєктів, популярних по всьому світу. Зокрема, можна побачити FIFA, Call of Duty, Rainbow Six, Crysis, Far Cry тощо.

Однак не усе так просто, адже INIYSA стверджує, що цей преміальний заклад знаходиться в новозбудованому районі Пхеньяну, в якому дозволено проживати лише вищій еліті країни та "друзям" диктатора Кім Чен Ина.

Окрім того, багатокористувацькі ігри ймовірно обмежені локальними мережами, тож північнокорейські геймери не зможуть пограти з "колегами" з інших країн.

Таким чином, північнокорейська ізоляція від світу зберігається навіть в індустрії відеоігор.