Колишній розробник Rockstar пояснив чому ПК версія GTA 6 може з'явитися раніше

Реліз Grand Theft Auto 6 чекають мільйони геймерів по всьому світу, проте власники ПК традиційно готувалися до тривалого очікування. Втім, воно може виявитися куди коротшим, ніж всі думають.

Колишній технічний директор Rockstar Games Оббе Вермей висловив припущення, що студія випустить версію GTA 6 для комп'ютерів значно швидше, ніж це відбувалося з попередніми іграми серії, інформує Rock Paper Shotgun.

Традиції Rockstar та нова реальність

Студія Rockstar роками дотримувалася консольного пріоритету. Приміром, GTA 5 з'явилася на персональних комп'ютерах лише через 18 місяців після релізу на консолях, а Red Dead Redemption 2 чекали цілий рік. Так мало бути й з GTA 6, що підтверджував голова Take-Two Штраус Зельник.

Втім, стрімкий розвиток штучного інтелекту може змусити розробників змінити цю багаторічну "традицію".

Головною причиною цього стане загроза появи фанатських ПК-портів, створених за допомогою генеративного ШІ.

Це справді змінило світ, і на місці Rockstar я б непокоївся, що хтось візьме версію для PS5 та за допомогою ШІ адаптує її для ПК,

– прокоментував колишній технічний директор Rockstar Games Оббе Вермей.

Він переконаний, що подібний фанатський порт буде поступатися за якістю офіційному продукту студії. Водночас створення такого проєкту вимагатиме багатьох годин роботи та коштуватиме десятки тисяч доларів на оплату обчислювальних токенів.

Попри високу ціну та складність, величезна популярність франшизи обов'язково підштовхне ентузіастів до спроб портувати гру. Навіть неідеальний ШІ-проєкт здатен переманити частину аудиторії та завдати шкоди продажам офіційної версії.

Саме через це Вермей пророкує скоріший вихід ПК-версії GTA 6, ніж це очікується зараз.

Я не здивуюся, якщо вони спробують наблизити ці релізи один до одного,

– додав він.

Rockstar поки утримується від офіційних анонсів щодо "комп'ютерної" версії, зокрема аби не заважати продажам на консолях. Реліз GTA 6 для PS5 та Xbox Series X|S запланували на 19 листопада 2026 року