Сиквел Planet of Lana отримав дату виходу та новий трейлер

Студія Wishfully та видавець Thunderful Publishing офіційно назвали дату виходу науково-фантастичної пригоди Planet of Lana 2: Children of the Leaf. Продовження історії 2023 року з'явиться на більшості сучасних ігрових платформ уже на початку весни.

Розробники також підготували безкоштовну демоверсію, яка дозволить гравцям заздалегідь ознайомитися з новими механіками та атмосферою проєкту, мовиться у публікації Wishfully на платформі Steam.

Якою буде Planet of Lana 2?

Реліз Planet of Lana 2: Children of the Leaf призначено на 5 березня 2026 року. Проєкт охопить максимально широку аудиторію, оскільки вийде на ПК (у Steam та Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X та S, а також на обох поколіннях консолей Nintendo – Switch та Switch 2.

Важливо! Підписники сервісу Game Pass зможуть пограти в новинку з першого дня її появи. Анонс дати супроводжувався демонстрацією свіжого геймплейного трейлера.

Керівник розробки Адам Стьярнлюс зазначив, що команда використала весь досвід, здобутий під час роботи над першою частиною, щоб зробити сиквел досконалішим у кожному аспекті.

Трейлер Planet of Lana 2 Children of the Leaf – дивіться відео:

Що відомо про сюжет та геймплей гри?

Сюжет гри знову зосередиться на пригодах дівчинки Лани та її маленького компаньйона Муї. Цього разу їхній світ розколола жадоба влади та грошей, що призвела до конфліктів між племенами. Героям доведеться протистояти могутнім силам, борючись за душу своєї рідної планети.

Що ж до ігрового процесу,то він передбачає подорожі через крижані гори, океанські глибини та стародавні руїни. Гравцям доведеться розв'язувати головоломки, інтегровані в оточення, та долати небезпеки.

Оскільки Лана стала дорослішою, вона отримала нові здібності та стала спритнішою. Розробники обіцяють повністю намальований вручну світ, історію про дружбу, діалоги унікальною мовою та музичний супровід від оркестру.

Для тих, хто не хоче чекати до березня, 11 лютого вийде демоверсія для ПК, PS5 та Xbox Series X/S.