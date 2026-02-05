Разработчики также подготовили бесплатную демоверсию, которая позволит игрокам заранее ознакомиться с новыми механиками и атмосферой проекта, говорится в публикации Wishfully на платформе Steam.

Какой будет Planet of Lana 2?

Релиз Planet of Lana 2: Children of the Leaf назначен на 5 марта 2026 года. Проект охватит максимально широкую аудиторию, поскольку выйдет на ПК (в Steam и Microsoft Store), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X и S, а также на обоих поколениях консолей Nintendo – Switch и Switch 2.

Важно! Подписчики сервиса Game Pass смогут поиграть в новинку с первого дня ее появления. Анонс даты сопровождался демонстрацией свежего геймплейного трейлера.

Руководитель разработки Адам Стьярнлюс отметил, что команда использовала весь опыт, полученный во время работы над первой частью, чтобы сделать сиквел более совершенным в каждом аспекте.

Трейлер Planet of Lana 2 Children of the Leaf – смотрите видео:

Что известно о сюжете и геймплее игры?

Сюжет игры снова сосредоточится на приключениях девочки Ланы и ее маленького компаньона Муи. На этот раз их мир расколола жажда власти и денег, что привело к конфликтам между племенами. Героям придется противостоять могущественным силам, сражаясь за душу своей родной планеты.

Что касается игрового процесса,то он предусматривает путешествия через ледяные горы, океанские глубины и древние руины. Игрокам придется решать головоломки, интегрированные в окружение, и преодолевать опасности.

Поскольку Лана стала взрослее, она получила новые способности и стала более ловкой. Разработчики обещают полностью нарисованный вручную мир, историю о дружбе, диалоги на уникальном языке и музыкальное сопровождение от оркестра.

Для тех, кто не хочет ждать до марта, 11 февраля выйдет демоверсия для ПК, PS5 и Xbox Series X/S.