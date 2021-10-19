Планують переробити майже все: інсайдер розповів про майбутнє відеогри Cyberpunk 2077

Інсайдер поділився цікавою інформацією про майбутнє гри Cyberpunk 2077. Згідно з його даними, розробники планують переробити майже кожен елемент цієї багатостраждальної відеогри.

Кілька днів тому користувачі мережі помітили, що на офіційному сайті CD Projekt RED з'явилося понад 60 нових вакансій. А найцікавіше, що всі вони з'явилися у розділі багатостраждальної гри Cyberpunk 2077. Здається, розробники все ж таки планують довести цю відеогру до рівня, який вони обіцяли.

До теми Змін чимало: блогер показав, як розробники "порізали" мапу в грі Cyberpunk 2077 – відео

Саме такою інформацією й поділився відомий блогер з нікнеймом Tyler McVicker. На своєму ютуб-каналі він опублікував відео, де детально розповів про майбутнє гри Cyberpunk 2077. Згідно з його даними, розробники планують поступово переробити майже кожен елемент цієї відеогри. А це означає, що не варто розраховувати на вихід одного глобального патчу, який виправить все й одразу.

Інсайдер відзначив, що розробники планують повністю змінити роботу поліції та складність гри. Начебто вони хочуть зробити рольові елементи (підбір спорядження та зброї) важливішими. Річ у тім, що автори були змушені серйозно "порізати" всі подібні елементи на етапі розробки. Інсайдер ще розповів, що представники CD Projekt RED планують: попрацювати над моделями персонажів та транспорту, додати функцію трансмогрифікації та режим "Нова гра +", а також змінити поведінку фракцію (запам'ятовуватимуть ставлення гравців до них).

Також блогер згадав про додатковий контент та багатокористувацький режим. Він відзначив, що для Cyberpunk 2077 вийде два масштабних доповнення, а також чимало невеликих безплатних DLC. Останні будуть присвячені різноманітним елементам кастомізації, наприклад, у грі з'явиться барбершоп та функція налаштування квартири. Згідно з його даними, розробники з CD Projekt RED також відновили роботу над мультиплеєром, щоправда, тепер це буде "невелика MMO", а не проєкт у дусі GTA Online.

Майбутнє відеогри Cyberpunk 2077: відео