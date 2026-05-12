Які технічні компроміси чекають на майбутніх власників PlayStation 6?

Під час нещодавнього фінансового звіту за четвертий квартал 2025 фіскального року керівництво Sony визнало, що наразі компанія ще не визначилася з точними термінами виходу PlayStation 6. Головною причиною такої невизначеності став тривалий дефіцит мікросхем пам'яті, що призводить до надзвичайно високих цін на комплектуючі. Це ставить під загрозу можливість випуску консолі за ціною, яку споживачі вважатимуть прийнятною, пише Wccftech.

Дивіться також Експерт назвав причину, чому всі досі купують консолі, і краще б виробники цього не чули

Відомий інсайдер під псевдонімом KeplerL2, який спеціалізується на витоках інформації про продукцію AMD, поділився своїми міркуваннями щодо можливих шляхів розв'язання цієї проблеми. За його словами, щоб не погіршувати загальну архітектуру системи надто радикально, Sony може піти на скорочення шини пам'яті та загального обсягу оперативної пам'яті.

На ігрових форумах NeoGAF розгорнулася жвава дискусія щодо того, якими саме будуть ці обмеження. Зокрема, обговорювалася ідея випуску системи з 20 гігабайтами оперативної пам'яті та накопичувачем на 500 гігабайтів.

Хочете щодня читати оперативні та якісні новини Додайте 24 Канал у вибрані в Google

Додати

Однак KeplerL2 скептично поставився до надто суттєвого урізання характеристик

Настільки сильне погіршення характеристик певною мірою нівелює саму суть системи наступного покоління,

– прокоментував KeplerL2.

На думку експерта, найбільш реалістичним і водночас вимушеним кроком може стати збереження накопичувача обсягом 1 терабайт, але з одночасним зменшенням шини пам'яті до 128 бітів та обсягу відеопам'яті до 24 гігабайтів.

Хоча деякі користувачі сумніваються в доцільності такого кроку, інсайдер навів конкретні економічні розрахунки.

Це дозволило б знизити собівартість виробництва на 60 доларів за поточних цін на пам'ять стандарту G7. Крім того, компанія отримає перевагу у виході придатних кристалів для системи на чипі завдяки можливості використовувати компоненти з дефектами контролера пам'яті,

– пояснив KeplerL2.

Технічно це не потребуватиме значного перепроєктування процесора, оскільки достатньо буде просто вимкнути один контролер пам'яті.

Чому це може бути доброю новиною для розробників ігор?

Цікаво, що розробники ігор можуть сприйняти такі новини цілком позитивно. За словами KeplerL2, творці ігор "набагато більше віддали б перевагу 24 гігабайтам з дещо меншою продуктивністю". Як приклад, він навів досвід консолі Nintendo Switch, де подвоєння оперативної пам'яті дозволило запустити таку складну гру, як Final Fantasy VII Remake, набагато краще, ніж очікувалося.

Проте Sony стоїть перед складним маркетинговим завданням. Якщо поточні економічні умови змусять компанію суттєво обмежити функціонал PlayStation 6, їй буде значно важче переконати нинішніх власників PlayStation 5 перейти на нову платформу.

Залишається сподіватися, що японський гігант знайде вихід із цієї ситуації та зможе запропонувати гравцям справжній досвід наступного покоління, на який вони так чекають.

Дивіться також Sony здивувала гравців: у травневій добірці PS Plus одразу три гучні хіти

Вам також буде цікаво: що ми взагалі знаємо про PlayStation 6

У мережі вже кілька років активно циркулюють чутки про PlayStation 6, хоча Sony офіційно майже не розкриває деталей. Найбільше інформації надходить від інсайдерів, патентів, витоків із судових документів Microsoft і Sony, а також аналітиків ринку напівпровідників.

Як проаналізував 24 Канал, на цьому етапі більшість джерел сходяться на тому, що консоль знову використовуватиме кастомний процесор AMD, створений на архітектурі Zen нового покоління та графіці RDNA або її наступнику UDNA. Очікується серйозний стрибок у продуктивності трасування променів і машинного навчання.

За чутками, Sony робить ставку не лише на "чисту" потужність GPU, а й на масштабне використання ШІ-технологій для реконструкції зображення, генерації кадрів і зниження навантаження на систему. Інсайдери припускають, що PlayStation 6 може отримати власну систему AI-upscaling – аналог NVIDIA DLSS або AMD FSR, але глибше інтегровану в архітектуру консолі. Це дозволить запускати ігри у високій роздільній здатності з меншими витратами ресурсів.

Також регулярно з'являються припущення про підтримку 8K-геймінгу, стабільних 120 кадрів за секунду в багатьох іграх і значно швидшого SSD. Частина аналітиків говорить про використання PCIe 5.0 SSD або навіть нових типів накопичувачів із ще вищою пропускною здатністю. Sony, ймовірно, спробує мінімізувати затримки під час потокового завантаження текстур та відкритих світів.

Також активно обговорюється інтеграція хмарних технологій і ШІ-сервісів. Деякі аналітики припускають, що PlayStation 6 частково використовуватиме серверні обчислення для складних NPC, фізики або генеративного контенту. Це пов'язують із партнерством Sony та AMD у сфері машинного навчання.

Коли може вийти PlayStation 6?

Щодо дати виходу PlayStation 6, більшість прогнозів зараз сходяться на періоді 2027 – 2028 років. Частково це базується на типовому життєвому циклі консолей Sony. PlayStation 5 вийшла у 2020 році, а покоління PlayStation зазвичай змінюються приблизно раз на 7 – 8 років. Водночас останнім часом дедалі частіше з'являються припущення про можливий перенос запуску через кризу на ринку пам'яті та чипів.

Деякі аналітики вважають, що Sony може навмисно продовжити життєвий цикл PlayStation 5 Pro, аби уникнути запуску надто дорогої консолі в період нестабільного ринку компонентів. Особливо це стосується GDDR7 і високошвидкісної пам'яті для AI-обчислень, ціни на які різко зросли.

Можлива ціна PlayStation 6

Щодо ціни, то тут прогнози набагато песимістичніші, ніж кілька років тому. Частина інсайдерів говорить про стартову ціну на рівні 700 – 900 доларів. Деякі аналітики навіть допускають психологічно важливу позначку в 1000 доларів для топової версії, якщо ситуація з чипами не стабілізується. Причиною називають не лише інфляцію, а й різке подорожчання DRAM, NAND і HBM-пам'яті.

Дивіться також Обличчя геймерів скануватимуть і додаватимуть у ігри – Sony представила The Playerbase

Що відбуваєтсья з ринком: криза пам'яті, чипів, процесорів і всього на світі

Зараз ринок пам'яті переживає одну з найсерйозніших криз за останні роки. Головним фактором став вибуховий розвиток штучного інтелекту. Компанії на кшталт NVIDIA, Microsoft, Google, Meta та Amazon масово скуповують високошвидкісну пам'ять HBM і серверні чипи для AI-датацентрів. Через це виробники переорієнтовують заводи з масового споживчого сегмента на дорожчі AI-рішення, пише TrendForce.

Компанії Samsung, SK Hynix і Micron – три головні виробники DRAM у світі – вже попередили про тривалий дефіцит. За даними TrendForce, ціни на DRAM у 2026 році можуть зрости більш ніж на 50 – 60% лише за квартал, а NAND Flash – на 70 – 75%. Частина джерел повідомляє про майже двократне зростання вартості пам'яті за короткий період, повідомляє Tom's Hardware.

Проблема полягає ще й у тому, що будівництво нових фабрик триває роками. Навіть якщо компанії зараз інвестують мільярди доларів у виробництво, швидко збільшити обсяги неможливо. Водночас AI-системи потребують колосальних обсягів пам'яті, а сучасні моделі ШІ буквально "поглинають" ринок DRAM і HBM, зазначає S&P Global.

Через це дорожчають не лише сервери для ШІ, а й практично вся електроніка. Аналітики вже попереджають про подорожчання смартфонів, ноутбуків, SSD-накопичувачів, телевізорів, відеокарт і ігрових консолей, заявляє TechRadar. Виробники електроніки змушені або піднімати ціни, або економити на обсягах пам'яті в пристроях.