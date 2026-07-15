Кінець ери рідкого металу

Після запуску PlayStation 5 у 2020 році система охолодження рідким металом швидко набула поганої слави. Попри інноваційність, вона виявилася ненадійною: метал часто витікав на компоненти процесора та материнської плати, що призводило до масових несправностей. Про це пише видання Tech4Gamers.

Тепер замість ризикованого металу інженери Sony Interactive Entertainment планують використовувати просунуту систему охолодження на основі випаровування. Згідно з новим патентом, конструкція базуватиметься на випаровувальній камері, де циркулюватиме рідина, наприклад, вода, через мережу спеціальних звужених теплових трубок.

Такий підхід розв'яже одну з головних проблем PlayStation 5 – можливість безпечного використання консолі у вертикальному положенні. Нова система гарантуватиме ефективне відведення тепла незалежно від того, як саме стоїть пристрій у вітальні користувача.

Економічна вигода та надійність

Окрім кращого охолодження, перехід на випаровувальну камеру допоможе знизити загальні витрати на виробництво. Процес нанесення рідкого металу на заводському конвеєрі є надзвичайно складним: будь-яка мікроскопічна помилка призводить до незворотного пошкодження компонентів. Натомість випаровувальна камера – це модульний блок, який встановлюють за стандартними процедурами, що суттєво зменшує ризик виробничого браку.

Це критично важливо, оскільки очікувана ціна PlayStation 6 може сягнути 1000 доларів або навіть більше. Поломка консолі такої вартості вже через кілька місяців після покупки стала б справжньою катастрофою для репутації Sony, яка зараз переживає не найкращі часи через протести спільноти. Тому компанія прагне зробити старт наступного покоління максимально безпечним і позбавленим технічних вад попередниці.

Хоча наявність патенту ще не гарантує використання саме цієї технології у фінальному продукті, висока ймовірність відмови від рідкого металу свідчить про серйозну роботу над помилками.