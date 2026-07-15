Конец эры жидкого металла

После запуска PlayStation 5 в 2020 году система охлаждения жидким металлом быстро приобрела дурную славу. Несмотря на инновационность, она оказалась ненадежной: металл часто вытекал на компоненты процессора и материнской платы, что приводило к массовым неисправностям. Об этом пишет издание Tech4Gamers.

Теперь вместо рискованного металла инженеры Sony Interactive Entertainment планируют использовать передовую систему охлаждения на основе испарения. Согласно новому патенту, конструкция будет основана на испарительной камере, в которой жидкость, например вода, будет циркулировать через сеть специальных суженных тепловых трубок.

Такой подход решит одну из главных проблем PlayStation 5 – возможность безопасного использования консоли в вертикальном положении. Новая система обеспечит эффективный отвод тепла независимо от того, как именно стоит устройство в гостиной пользователя.

Экономическая выгода и надежность

Помимо лучшего охлаждения, переход на испарительную камеру поможет снизить общие затраты на производство. Процесс нанесения жидкого металла на заводском конвейере чрезвычайно сложен: любая микроскопическая ошибка приводит к необратимому повреждению компонентов. В то же время испарительная камера представляет собой модульный блок, который устанавливается в соответствии со стандартными процедурами, что существенно снижает риск производственного брака.

Это критически важно, поскольку ожидаемая цена PlayStation 6 может достичь 1000 долларов или даже больше. Поломка консоли такой стоимости уже через несколько месяцев после покупки стала бы настоящей катастрофой для репутации Sony, которая сейчас переживает не лучшие времена из-за протестов сообщества. Поэтому компания стремится сделать запуск следующего поколения максимально безопасным и лишенным технических недостатков предшественницы.

Хотя наличие патента еще не гарантирует использование именно этой технологии в конечном продукте, высокая вероятность отказа от жидкого металла свидетельствует о серьезной работе над устранением ошибок.