У мережі з'явилася інформація, яка вказує на те, що Sony вже розглядає пропозиції від студій щодо відновлення легендарних франшиз із епох PlayStation 2 та PlayStation 3, повідомляє Gamerant.

Які культові ігри отримають нове життя

Чутки вказують на те, що Sony збирається відродити такі культові серії, як Ape Escape, Killzone та Sly Cooper.

Обізнані люди зазначають, що компанія готова виступати видавцем і передавати права стороннім розробникам для створення нових проєктів за цими франшизами.

Більшість із них перебувають у тривалому "анабіозі". Наприклад, серія платформерів Ape Escape не отримувала нових ігор із 2010 року, коли вийшов спін-офф для PlayStation Move, а остання номерна частина Ape Escape 3 з'явилася ще у 2005 році.

Не менш драматична доля спіткала шутер Killzone: остання гра Killzone Shadow Fall вийшла разом із запуском PlayStation 4 у 2013 році. Того ж 2013 року гравці востаннє бачили Sly Cooper: Thieves in Time.

Трейлер Killzone Shadow Fall: дивіться відео

Головною причиною занепаду багатьох класичних серій стала зміна пріоритетів ключових внутрішніх студій Sony.

Студія Sucker Punch Productions, яка створила Sly Cooper, повністю зосередилася на розробці пригодницького екшену Ghost of Tsushima та його продовження Ghost of Yotei.

Своєю чергою Guerrilla Games (автори Killzone) досягла грандіозного успіху із серією Horizon, а розробників Ape Escape із Japan Studio у 2021 році об'єднали зі студією Team Asobi, відомою за хітом Astro Bot.

Попри велику кількість нових хітів, попит серед ігрової спільноти на повернення класики залишається високим. Отож, інформатори повідомляють, що першу хвилю оновлених ігор Sony запланувала випустити приблизно під час запуску нової консолі PlayStation 6.