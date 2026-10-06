В сети появилась информация, свидетельствующая о том, что Sony уже рассматривает предложения от студий о возрождении легендарных франшиз эпох PlayStation 2 и PlayStation 3, сообщает Gamerant.

Какие культовые игры получат новую жизнь

Слухи указывают на то, что Sony собирается возродить такие культовые серии, как Ape Escape, Killzone и Sly Cooper.

Осведомленные источники отмечают, что компания готова выступать в роли издателя и передавать права сторонним разработчикам для создания новых проектов по этим франшизам.

Большинство из них находятся в длительном "анабиозе". Например, серия платформеров Ape Escape не получала новых игр с 2010 года, когда вышел спин-офф для PlayStation Move, а последняя номерная часть Ape Escape 3 появилась еще в 2005 году.

Не менее драматичная судьба постигла шутер Killzone: последняя игра Killzone Shadow Fall вышла одновременно с запуском PlayStation 4 в 2013 году. В том же 2013 году игроки в последний раз видели Sly Cooper: Thieves in Time.

Трейлер Killzone Shadow Fall: смотрите видео

Главной причиной упадка многих классических серий стало изменение приоритетов ключевых внутренних студий Sony.

Студия Sucker Punch Productions, создавшая Sly Cooper, полностью сосредоточилась на разработке приключенческого экшена Ghost of Tsushima и его продолжения Ghost of Yotei.

В свою очередь Guerrilla Games (создатели Killzone) добилась грандиозного успеха с серией Horizon, а разработчиков Ape Escape из Japan Studio в 2021 году объединили со студией Team Asobi, известной по хиту Astro Bot.

Несмотря на большое количество новых хитов, спрос среди игрового сообщества на возвращение классики остается высоким. Таким образом, инсайдеры сообщают, что первую волну обновленных игр Sony планируют выпустить примерно во время запуска новой консоли PlayStation 6.