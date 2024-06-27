Що це означає

Зовсім скоро користувачі побачать у магазинах оновлені коробки PlayStation 5. На них більше не буде російської та казахської мов.

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Досі всі коробки PlayStation мали на собі текст російською мовою, оскільки Україну відносили до регіону пострадянських країн.

Тепер це змінилося. Українська буде серед англійської і низки скандинавських мов на обкладинці. Тепер офіційно наші консолі належатимуть до Європейського регіону,

– пишуть на сторінці ERC Gaming Distribution.

Старі обкладинки будуть присутні на полицях українських магазинів ще деякий час до повного розпродажу.

Нова упаковка PlayStation 5 для українського ринку / Фото ERC Gaming Distribution

Українська мова загалом з'явилася на пакуванні кілька років тому після неодноразових запитів, зроблених до компанії Sony. Однак поруч завжди знаходилася російська. Хоча в цій іноземній мові й без того не було потреби, російська війна проти України підкреслила необхідність швидких змін. Після того, як Sony закрила свій офіс у Росії, наявність російської мови на коробці в Україні почала виглядати ще більш незрозумілою та недоречною.

"Відтепер це зміниться. Українська на кольоровому пакуванні буде поруч з англійською і скандинавськими мовами. Тепер, офіційно українські консолі PlayStation 5 належатимуть до Північно-Європейського регіону", – додали в ERC Distribution.

Терміни надходження нового пакування не повідомляють, однак обіцяють, що це станеться вже найближчим часом.