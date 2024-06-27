Украинские коробки PlayStation 5 без русского языка

Совсем скоро пользователи увидят в магазинах обновленные коробки PlayStation 5. На них больше не будет русского и казахского языков.

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До сих пор все коробки PlayStation имели на себе текст на русском языке, поскольку Украину относили к региону постсоветских стран.

Теперь это изменилось. Украинский будет среди английского и ряда скандинавских языков на обложке. Теперь официально наши консоли будут принадлежать к Европейскому региону,

– пишут на странице ERC Gaming Distribution.

Старые обложки будут присутствовать на полках украинских магазинов еще некоторое время до полной распродажи.

Новая упаковка PlayStation 5 для украинского рынка / Фото ERC Gaming Distribution

Украинский язык в целом появился на упаковке несколько лет назад после неоднократных запросов, сделанных в компанию Sony. Однако рядом всегда находился русский. Хотя в этом иностранном языке и без того не было необходимости, российская война против Украины подчеркнула необходимость быстрых изменений. После того как Sony закрыла свой офис в России, наличие русского языка на коробке в Украине начало выглядеть еще более непонятным и неуместным.

"Отныне это изменится. Украинский на цветной упаковке будет рядом с английским и скандинавскими языками. Теперь, официально украинские консоли PlayStation 5 будут принадлежать к Северо-Европейскому региону", – добавили в ERC Distribution.

Сроки поступления новой упаковки не сообщают, однако обещают, что это произойдет уже в ближайшее время.