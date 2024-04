Що це буде

Колись давно, MMORPG під назвою "Game of Thrones: Сім Королівств" перебувала в розробці у компаній Bigpoint та Artplant, які раніше створили Battlestar Galactica Online. Анонсована у 2012 році, вона мала бути браузерною грою, зосередженою переважно на боротьбі "гравець проти гравця", де користувачі могли б створювати власні маленькі доми та приєднуватися до великих домів Старків, Баратеонів чи Ланністерів. Однак гра так і не побачила світ.

Згідно з новим повідомленням, ті, хто мріє про MMO за "Грою престолів", можуть радіти, оскільки компанія NEXON, як кажуть, розробляє таку гру. Новина надійшла від фан-сайту, створеного для поширення новин про серіал "Відьмак" на Netflix, але згодом він розширився й охопив інші великі фентезійні шоу, такі як "Володар перснів" і, звичайно ж, "Гра престолів/Дім драконів".

Згідно з повідомленням, ця MMO буде орієнтуватися саме на серіал від HBO, а не книги.

Події розгорнуться навколо четвертого та п'ятого сезону відомого шоу, коли Джон Сноу все ще перебуває на Стіні разом із Семом Тарлі.

З локацій ми нібито точно побачимо Північ, але можливі й інші королівства.

Попри те, що це онлайн-гра, в ній буде сюжетна кампанія, хоча це не дивно, враховуючи сюжетну спрямованість таких MMO, як Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV або Guild Wars 2.

Гравці не стануть на місце одного з головних персонажів; натомість вони обиратимуть власного протагоніста, але зустрічатимуться з найвідомішими героями впродовж сюжету.

Не варто очікувати, що в грі буде використано обличчя оригінального акторського складу "Гри престолів".

Про механіку MMO поки нічого невідомо. Неясно також, на які платформи націлена гра. Джерело наполягає на тому, що розробником є компанія NEXON, що виключає будь-яку можливість того, що це може бути раніше анонсована мобільна MMORPG "Гра престолів", яка все ще знаходиться в розробці в Netmarble.

Що ми знаємо про NEXON

NEXON вже має багато ігор у розробці, таких як The First Descendant, OVERKILL, The First Berserker: Khazan, Vindictus: Defying Fate, а також Wakerunners і Nakwon: Last Paradise від Mintrocket, ARC Raiders і The Finals від Embark.

NEXON завжди наголошує на тому, що віддає перевагу своїй інтелектуальній власності, але цього разу, судячи з усього, зробить виняток.