Популярність цієї гри зараз настільки велика, що вона залишила позаду навіть Fallout 4, яка раптово злетіла в рейтингу після виходу серіалу на Amazon. У перші релізні дні, зазначають джерела, проєкт займав 5 місце в популярності, а на момент написання цього матеріалу займає 10 місце, все одно обганяючи Fallout. Але варто врахувати, що ця статистика не відображає всієї картини, оскільки Manor Lords не є ексклюзивом Steam – вона також доступна через Game Pass на ПК та Xbox Series X/S.

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Чому вам варто спробувати Manor Lords

Успіх Manor Lords особливо приємно бачити не лише тому, що гра створювалася в основному одним розробником, Грегом Стиченом, а й тому, що вона вже в ранньому доступі має українську текстову локалізацію. За версію гри з раннім доступом ви заплатите 449 гривень зі знижкою в 25 відсотків. Ось ключові особливості гри.

Будівництво органічного міста:

Розбудовуйте житлові, комерційні та промислові райони від ринку в центрі, враховуючи природний рельєф місцевості.

Створюйте ферми з урахуванням родючості ґрунту, розміщуйте мисливські угіддя відповідно до популяції тварин і забезпечуйте доступ до родовищ корисних копалин та лісів, щоб отримати сировину, необхідну для розвитку.

Виділіть ділянки для житла і спостерігайте за тим, як ваші мешканці будують свої будинки відповідно до історичної бюргерської системи землекористування. Кожна ділянка буде поділена на частини на основі ваших доріг і відведеного простору, а будинки будуть відповідно масштабуватися.

Будуйте прибудови позаду більших будинків, щоб отримати ресурси, які інакше були б недоступні. Домовласники не просто платять податки — вони вирощують овочі, розводять курей і кіз та іншим чином забезпечують себе та інших мешканців міста необхідними речами, які не можуть забезпечити ваші ферми, пасовища та промислові підприємства.

Проводьте свої поселення через унікальні вимоги та можливості кожного сезону, насолоджуючись щедрістю весняних дощів та готуючись до суворих снігів зими.



Manor Lords / Фото Slavic Magic

Управління ресурсами:

Ресурси розкидані по всій карті, заохочуючи вас розширювати і засновувати численні спеціалізовані поселення. Видобувайте цінні руди в гірничодобувних колоніях, а села, що займаються сільським господарством, скотарством чи полюванням, постачатимуть зерно та м'ясо, необхідні для прогодування зростаючого населення. Чи витратите ви свій важко зароблений вплив на те, щоб спочатку отримати багате джерело заліза для своїх ковалів, чи віддасте перевагу регіонам з родючими ґрунтами, які стануть вашою житницею? Вибирати лише вам.

Неконтрольована експансія матиме прямий вплив на навколишнє середовище. Стада оленів мігруватимуть подалі від зазіхань цивілізації, відсутність сівозміни погіршить родючість ґрунту, а вирубування надто великої кількості дерев призведе до знеліснення.

Прокладіть торгові шляхи і продавайте надлишки товарів мандрівним купцям, щоб збагатити своє населення. Виробництво та експорт різноманітних товарів забезпечить багатство, за допомогою якого ви зможете покращити житло ваших людей, імпортувати товари, які ви не можете виробляти самі, і за рахунок податків на ці товари наповнити власну казну.

Трейлер Manor Lords: відео

Особливістю цієї гри є те, що вона дозволяє не просто побудувати місто й нескінченно керувати поселенням, як в інших подібних проєктах. Адже після цього ви зможете грати у неї, як в повноцінну стратегію, розпочинаючи війни, борючись із ворогами та інше.

Середньовічна війна:

Тренуйте воїнів, щоб брати участь у битвах, фінансованих податками, які ви збираєте з міського ополчення. Часом ці воїни знадобляться для придушення бандитизму, а часом ви будете вести своїх людей в бій, щоб завоювати або захистити територію.

За необхідності найманці будуть дорожчим варіантом поповнення ваших лав. Чи піднімете ви ополчення при перших ознаках біди, що призведе до зупинки економіки, коли селяни візьмуться за зброю, або ж витратите особисте багатство на наймання угруповань найманців-мечоносців?

Керуйте тактичними битвами в реальному часі, враховуючи втому, погодні умови та спорядження. Розставляйте війська з розумом — менші сили можуть перемогти більшого ворога, якщо ними добре командувати.

Ціна кожної битви буде дуже відчутною, навіть у разі перемоги, адже кожен загиблий солдат — це втрачена людина з вашого міста.

Manor Lords доступна у ранньому доступі на PC та Xbox Series X/S. Коли відбудеться повноцінний реліз гри, поки що не повідомляється.