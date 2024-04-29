Відколи в грудні 2019 року вийшов таки званий Playable Teaser, який був фактично невеликою демо-версією гри, ми більше нічого не чули про цей проєкт. То були лише перші кроки, які мали на меті не стільки показати ігровий процес, скільки перевірити реакцію аудиторії. Виявилося, що гравці із задоволенням зіграють у нове втілення своєї улюбленої гри, але їм не сподобалося, що тизер був занадто світлим, як для темної, похмурої "Готики".

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Collector's Edition

Gothic PT (який усе ще доступний для завантаження в Steam), вніс занадто багато змін в оригінальну формулу, яка так полюбилася фанатам. THQ Nordic зібрала всі відгуки і повернулася до фанатів через два місяці, щоб оголосити, ремейк Gothic все ж таки буде зроблено, але він буде набагато темнішим і драматичнішим, ніж Playable Teaser.

Видавець заснував нового розробника під назвою Alkimia Interactive у Барселоні з конкретною метою: довести проєкт до завершення. Після понад чотирьох років, схоже, ми можемо наблизитися до дати релізу, адже компанія THQ Nordic представила лімітоване колекційне видання Gothic Remake Collector's Edition, яке вже доступне для попереднього замовлення на офіційному сайті.

Презентація Gothic Remake Collector's Edition: відео

За ціною 199.99 євро/199.99 долара/169.99 фунта стерлінгів до колекційного видання увійшли наступні позиції:

Маска для сну 34x24 сантиметра з настінним кріпленням.

Зошит із натуральної шкіри.

Браслет зі справжньої шкіри.

Оригінальний саундтрек.

Ремейк Gothic.

Стандартне видання також доступне для попереднього замовлення на ПК, PlayStation та Xbox за ціною 59.99 долара.

Цікаво, що при виборі однієї з платформ з'являється повідомлення про те, що продукт буде випущений "до 31 грудня 2024 року". Очевидно, що це умовна дата, яка може бути легко змінена, але вона дає підстави припускати, що гра може вийти протягом року.

Наразі про гру відомо лише те, що вона розробляється на Unreal Engine 5.