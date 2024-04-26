Як пише один з оглядачів, який спробував оновлення наступного покоління на Xbox Series X, він був "вражений підвищеною частотою кадрів, яку отримав завдяки новому режиму продуктивності, а потім був здивований кількістю нових квестів, які з’явились у Pip-Boy. Але на цьому захоплення закінчилося".
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Що не так з оновленням
Гравці по всьому світу стикаються з різними проблемами, починаючи від порушеного порядку завантаження модів і закінчуючи пошкодженими збереженнями (деякі з них нараховують уже сотні годин гри). Ось список проблем, які наразі виявили гравці:
- Оновлення вплинуло на багато модів, зокрема на дуже корисний Fallout 4 Script Extender (F4SE). Як пояснюється на сторінці Nexus Mods, F4SE – це основний ресурс для модифікацій, який розширює можливості скриптів без постійних побічних ефектів. Без нього модифікація Fallout 4 значно ускладнюється, адже нові елементи можуть просто не працювати. Творцям модів доведеться випустити оновлення, щоб усунути цю проблему.
- Гравці на ПК скаржаться на те, що підтримка ультрашироких моніторів не працює належним чином. Система починає занадто сильно розтягувати інтерфейс.
- У найбільш заповнених об'єктами місцях частота кадрів сильно падає.
- Також було виявлено, що гравці, які грають у Fallout 4 через підписку PS Plus, не мають права на безплатне оновлення, оскільки фактично не купували гру в повному її обсязі. Їм за нього доведеться платити. Після того, як піднявся шум довкола цього, Bethesda Game Studios заявила, що працює над тим, щоб усунути цю проблему.
- Користувачі Steam Deck своєю чергою повідомляють, що оновлення знищило їхні налаштування. OLED Steam Deck не гарантує жодного з обіцяних оновленням прискорень FPS. Один з таких гравців поскаржився, що Fallout 4 все ще працює з половинною частотою кадрів.
Bethesda повідомила, що доступ до Creation Club та меню модифікацій тимчасово буде недоступний, оскільки студія екстрено працює над виправленнями.
В останні кілька тижнів Fallout перебуває на шляху відродження, стрімко злетівши в популярності завдяки успіху телевізійного шоу Fallout. Але такий провал, безумовно, – це удар по репутації студії.