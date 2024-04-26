Как пишет один из обозревателей, который попробовал обновление следующего поколения на Xbox Series X, он был "поражен повышенной частотой кадров, которую получил благодаря новому режиму производительности, а затем был удивлен количеством новых квестов, которые появились в Pip-Boy. Но на этом увлечение закончилось".

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Что не так с обновлением

Игроки по всему миру сталкиваются с различными проблемами, начиная от нарушенного порядка загрузки модов и заканчивая поврежденными сохранениями (некоторые из них насчитывают уже сотни часов игры). Вот список проблем, которые сейчас обнаружили игроки:

Обновление повлияло на многие моды, в частности на очень полезный Fallout 4 Script Extender (F4SE). Как объясняется на странице Nexus Mods, F4SE – это основной ресурс для модификаций, который расширяет возможности скриптов без постоянных побочных эффектов. Без него модификация Fallout 4 значительно усложняется, ведь новые элементы могут просто не работать. Создателям модов придется выпустить обновление, чтобы устранить эту проблему.

Игроки на ПК жалуются на то, что поддержка ультрашироких мониторов не работает должным образом. Система начинает слишком сильно растягивать интерфейс.

В наиболее заполненных объектами местах частота кадров сильно падает.

Также было обнаружено, что игроки, которые играют в Fallout 4 через подписку PS Plus, не имеют права на бесплатное обновление, поскольку фактически не покупали игру в полном ее объеме. Им за него придется платить. После того как поднялся шум вокруг этого, Bethesda Game Studios заявила, что работает над тем, чтобы устранить эту проблему.

Пользователи Steam Deck в свою очередь сообщают, что обновление уничтожило их настройки. OLED Steam Deck не гарантирует ни одного из обещанных обновлением ускорений FPS. Один из таких игроков пожаловался, что Fallout 4 все еще работает с половинной частотой кадров.

Bethesda сообщила, что доступ к Creation Club и меню модификаций временно будет недоступен, поскольку студия экстренно работает над исправлениями.

В последние несколько недель Fallout находится на пути возрождения, стремительно взлетев в популярности благодаря успеху телевизионного шоу Fallout. Но такой провал, безусловно, – это удар по репутации студии.