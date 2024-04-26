Как пишет один из обозревателей, который попробовал обновление следующего поколения на Xbox Series X, он был "поражен повышенной частотой кадров, которую получил благодаря новому режиму производительности, а затем был удивлен количеством новых квестов, которые появились в Pip-Boy. Но на этом увлечение закончилось".
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Что не так с обновлением
Игроки по всему миру сталкиваются с различными проблемами, начиная от нарушенного порядка загрузки модов и заканчивая поврежденными сохранениями (некоторые из них насчитывают уже сотни часов игры). Вот список проблем, которые сейчас обнаружили игроки:
- Обновление повлияло на многие моды, в частности на очень полезный Fallout 4 Script Extender (F4SE). Как объясняется на странице Nexus Mods, F4SE – это основной ресурс для модификаций, который расширяет возможности скриптов без постоянных побочных эффектов. Без него модификация Fallout 4 значительно усложняется, ведь новые элементы могут просто не работать. Создателям модов придется выпустить обновление, чтобы устранить эту проблему.
- Игроки на ПК жалуются на то, что поддержка ультрашироких мониторов не работает должным образом. Система начинает слишком сильно растягивать интерфейс.
- В наиболее заполненных объектами местах частота кадров сильно падает.
- Также было обнаружено, что игроки, которые играют в Fallout 4 через подписку PS Plus, не имеют права на бесплатное обновление, поскольку фактически не покупали игру в полном ее объеме. Им за него придется платить. После того как поднялся шум вокруг этого, Bethesda Game Studios заявила, что работает над тем, чтобы устранить эту проблему.
- Пользователи Steam Deck в свою очередь сообщают, что обновление уничтожило их настройки. OLED Steam Deck не гарантирует ни одного из обещанных обновлением ускорений FPS. Один из таких игроков пожаловался, что Fallout 4 все еще работает с половинной частотой кадров.
Bethesda сообщила, что доступ к Creation Club и меню модификаций временно будет недоступен, поскольку студия экстренно работает над исправлениями.
В последние несколько недель Fallout находится на пути возрождения, стремительно взлетев в популярности благодаря успеху телевизионного шоу Fallout. Но такой провал, безусловно, – это удар по репутации студии.