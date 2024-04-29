С тех пор как в декабре 2019 года вышел так называемый Playable Teaser, который был фактически небольшой демо-версией игры, мы больше ничего не слышали об этом проекте. Это были лишь первые шаги, которые имели целью не столько показать игровой процесс, сколько проверить реакцию аудитории. Оказалось, что игроки с удовольствием сыграют в новое воплощение своей любимой игры, но им не понравилось, что тизер был слишком светлым, как для темной, мрачной "Готики".

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Collector's Edition

Gothic PT (который все еще доступен для загрузки в Steam), внес слишком много изменений в оригинальную формулу, которая так полюбилась фанатам. THQ Nordic собрала все отзывы и вернулась к фанатам спустя два месяца, чтобы объявить, ремейк Gothic все же будет сделан, но он будет намного темнее и драматичнее, чем Playable Teaser.

Издатель основал нового разработчика под названием Alkimia Interactive в Барселоне с конкретной целью: довести проект до завершения. После более четырех лет, похоже, мы можем приблизиться к дате релиза, ведь компания THQ Nordic представила лимитированное коллекционное издание Gothic Remake Collector's Edition, которое уже доступно для предварительного заказа на официальном сайте.

Презентация Gothic Remake Collector's Edition: видео

По цене 199.99 евро/199.99 доллара/169.99 фунта стерлингов в коллекционное издание вошли следующие позиции:

Маска для сна 34x24 сантиметра с настенным креплением.

Тетрадь из натуральной кожи.

Браслет из настоящей кожи.

Оригинальный саундтрек оригинальный.

Ремейк Gothic.

Стандартное издание также доступно для предварительного заказа на ПК, PlayStation и Xbox по цене 59.99 доллара.

Интересно, что при выборе одной из платформ появляется сообщение о том, что продукт будет выпущен "до 31 декабря 2024 года". Очевидно, что это условная дата, которая может быть легко изменена, но она дает основания предполагать, что игра может выйти в течение года.

На данный момент об игре известно лишь то, что она разрабатывается на Unreal Engine 5.