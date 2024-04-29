Популярность этой игры сейчас настолько велика, что она оставила позади даже Fallout 4, которая внезапно взлетела в рейтинге после выхода сериала на Amazon. В первые релизные дни, отмечают источники, проект занимал 5 место в популярности, а на момент написания этого материала занимает 10 место, все равно обгоняя Fallout. Но стоит учесть, что эта статистика не отражает всей картины, поскольку Manor Lords не является эксклюзивом Steam – она также доступна через Game Pass на ПК и Xbox Series X/S.
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Почему вам стоит попробовать Manor Lords
Успех Manor Lords особенно приятно видеть не только потому, что игра создавалась в основном одним разработчиком, Грегом Стиченом, но и потому, что она уже в раннем доступе имеет украинскую текстовую локализацию. За версию игры с ранним доступом вы заплатите 449 гривен со скидкой в 25 процентов. Вот ключевые особенности игры.
Строительство органического города:
- Развивайте жилые, коммерческие и промышленные районы от рынка в центре, учитывая естественный рельеф местности.
- Создавайте фермы с учетом плодородия почвы, размещайте охотничьи угодья в соответствии с популяцией животных и обеспечивайте доступ к месторождениям полезных ископаемых и лесов, чтобы получить сырье, необходимую для развития.
- Выделите участки для жилья и наблюдайте за тем, как ваши жители строят свои дома в соответствии с исторической бюргерской системой землепользования. Каждый участок будет поделен на части на основе ваших дорог и отведенного пространства, а дома будут соответственно масштабироваться.
- Стройте пристройки позади более крупных домов, чтобы получить ресурсы, которые иначе были бы недоступны. Домовладельцы не просто платят налоги - они выращивают овощи, разводят кур и коз и другим образом обеспечивают себя и других жителей города необходимыми вещами, которые не могут обеспечить ваши фермы, пастбища и промышленные предприятия.
- Проводите свои поселения через уникальные требования и возможности каждого сезона, наслаждаясь щедростью весенних дождей и готовясь к суровым снегам зимы.
Manor Lords / Фото Slavic Magic
Управление ресурсами:
- Ресурсы разбросаны по всей карте, поощряя вас расширять и основывать многочисленные специализированные поселения. Добывайте ценные руды в горнодобывающих колониях, а деревни, занимающиеся сельским хозяйством, скотоводством или охотой, будут поставлять зерно и мясо, необходимые для прокорма растущего населения. Потратите ли вы свое тяжело заработанное влияние на то, чтобы сначала получить богатый источник железа для своих кузнецов, или отдадите предпочтение регионам с плодородными почвами, которые станут вашей житницей? Выбирать только вам.
- Неконтролируемая экспансия будет иметь прямое влияние на окружающую среду. Стада оленей будут мигрировать подальше от посягательств цивилизации, отсутствие севооборота ухудшит плодородие почвы, а вырубка слишком большого количества деревьев приведет к обезлесению.
- Проложите торговые пути и продавайте излишки товаров странствующим купцам, чтобы обогатить свое население. Производство и экспорт различных товаров обеспечит богатство, с помощью которого вы сможете улучшить жилье ваших людей, импортировать товары, которые вы не можете производить сами, и за счет налогов на эти товары наполнить собственную казну.
Трейлер Manor Lords: видео
Особенностью этой игры является то, что она позволяет не просто построить город и бесконечно управлять поселением, как в других подобных проектах. Ведь после этого вы сможете играть в нее, как в полноценную стратегию, начиная войны, сражаясь с врагами и прочее.
Средневековая война:
- Тренируйте воинов, чтобы участвовать в битвах, финансируемых налогами, которые вы собираете с городского ополчения. Порой эти воины понадобятся для подавления бандитизма, а порой вы будете вести своих людей в бой, чтобы завоевать или защитить территорию.
- По необходимости наемники будут более дорогим вариантом пополнения ваших рядов. Поднимете ли вы ополчение при первых признаках беды, что приведет к остановке экономики, когда крестьяне возьмутся за оружие, или же потратите личное богатство на наем группировок наемников-меченосцев?
- Управляйте тактическими сражениями в реальном времени, учитывая усталость, погодные условия и снаряжение. Расставляйте войска с умом — меньшие силы могут победить большего врага, если ими хорошо командовать.
- Цена каждой битвы будет очень ощутимой, даже в случае победы, ведь каждый погибший солдат - это потерянный человек из вашего города.
Manor Lords доступна в раннем доступе на PC и Xbox Series X/S. Когда состоится полноценный релиз игры, пока что не сообщается.