Популярность этой игры сейчас настолько велика, что она оставила позади даже Fallout 4, которая внезапно взлетела в рейтинге после выхода сериала на Amazon. В первые релизные дни, отмечают источники, проект занимал 5 место в популярности, а на момент написания этого материала занимает 10 место, все равно обгоняя Fallout. Но стоит учесть, что эта статистика не отражает всей картины, поскольку Manor Lords не является эксклюзивом Steam – она также доступна через Game Pass на ПК и Xbox Series X/S.

Смотрите также Ремейк легендарной "Готики" еще не вышел, а создатели уже продают коллекционное издание

Почему вам стоит попробовать Manor Lords

Успех Manor Lords особенно приятно видеть не только потому, что игра создавалась в основном одним разработчиком, Грегом Стиченом, но и потому, что она уже в раннем доступе имеет украинскую текстовую локализацию. За версию игры с ранним доступом вы заплатите 449 гривен со скидкой в 25 процентов. Вот ключевые особенности игры.

Строительство органического города:

Развивайте жилые, коммерческие и промышленные районы от рынка в центре, учитывая естественный рельеф местности.

Создавайте фермы с учетом плодородия почвы, размещайте охотничьи угодья в соответствии с популяцией животных и обеспечивайте доступ к месторождениям полезных ископаемых и лесов, чтобы получить сырье, необходимую для развития.

Выделите участки для жилья и наблюдайте за тем, как ваши жители строят свои дома в соответствии с исторической бюргерской системой землепользования. Каждый участок будет поделен на части на основе ваших дорог и отведенного пространства, а дома будут соответственно масштабироваться.

Стройте пристройки позади более крупных домов, чтобы получить ресурсы, которые иначе были бы недоступны. Домовладельцы не просто платят налоги - они выращивают овощи, разводят кур и коз и другим образом обеспечивают себя и других жителей города необходимыми вещами, которые не могут обеспечить ваши фермы, пастбища и промышленные предприятия.

Проводите свои поселения через уникальные требования и возможности каждого сезона, наслаждаясь щедростью весенних дождей и готовясь к суровым снегам зимы.



Manor Lords / Фото Slavic Magic

Управление ресурсами:

Ресурсы разбросаны по всей карте, поощряя вас расширять и основывать многочисленные специализированные поселения. Добывайте ценные руды в горнодобывающих колониях, а деревни, занимающиеся сельским хозяйством, скотоводством или охотой, будут поставлять зерно и мясо, необходимые для прокорма растущего населения. Потратите ли вы свое тяжело заработанное влияние на то, чтобы сначала получить богатый источник железа для своих кузнецов, или отдадите предпочтение регионам с плодородными почвами, которые станут вашей житницей? Выбирать только вам.

Неконтролируемая экспансия будет иметь прямое влияние на окружающую среду. Стада оленей будут мигрировать подальше от посягательств цивилизации, отсутствие севооборота ухудшит плодородие почвы, а вырубка слишком большого количества деревьев приведет к обезлесению.

Проложите торговые пути и продавайте излишки товаров странствующим купцам, чтобы обогатить свое население. Производство и экспорт различных товаров обеспечит богатство, с помощью которого вы сможете улучшить жилье ваших людей, импортировать товары, которые вы не можете производить сами, и за счет налогов на эти товары наполнить собственную казну.

Трейлер Manor Lords: видео

Особенностью этой игры является то, что она позволяет не просто построить город и бесконечно управлять поселением, как в других подобных проектах. Ведь после этого вы сможете играть в нее, как в полноценную стратегию, начиная войны, сражаясь с врагами и прочее.

Средневековая война:

Тренируйте воинов, чтобы участвовать в битвах, финансируемых налогами, которые вы собираете с городского ополчения. Порой эти воины понадобятся для подавления бандитизма, а порой вы будете вести своих людей в бой, чтобы завоевать или защитить территорию.

По необходимости наемники будут более дорогим вариантом пополнения ваших рядов. Поднимете ли вы ополчение при первых признаках беды, что приведет к остановке экономики, когда крестьяне возьмутся за оружие, или же потратите личное богатство на наем группировок наемников-меченосцев?

Управляйте тактическими сражениями в реальном времени, учитывая усталость, погодные условия и снаряжение. Расставляйте войска с умом — меньшие силы могут победить большего врага, если ими хорошо командовать.

Цена каждой битвы будет очень ощутимой, даже в случае победы, ведь каждый погибший солдат - это потерянный человек из вашего города.

Manor Lords доступна в раннем доступе на PC и Xbox Series X/S. Когда состоится полноценный релиз игры, пока что не сообщается.