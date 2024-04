Студія NEXON розробляє гру у всесвіті "Гри престолів"

Нова MMO за мотивами популярної франшизи "Гра престолів" може з'явитися найближчими роками. Працює над нею південнокорейський видавець відеоігор NEXON, але офіційного анонсу поки що не було.

Колись давно, MMORPG під назвою "Game of Thrones: Сім Королівств" перебувала в розробці у компаній Bigpoint та Artplant, які раніше створили Battlestar Galactica Online. Анонсована у 2012 році, вона мала бути браузерною грою, зосередженою переважно на боротьбі "гравець проти гравця", де користувачі могли б створювати власні маленькі доми та приєднуватися до великих домів Старків, Баратеонів чи Ланністерів. Однак гра так і не побачила світ.

Що це буде

Згідно з новим повідомленням, ті, хто мріє про MMO за "Грою престолів", можуть радіти, оскільки компанія NEXON, як кажуть, розробляє таку гру. Новина надійшла від фан-сайту, створеного для поширення новин про серіал "Відьмак" на Netflix, але згодом він розширився й охопив інші великі фентезійні шоу, такі як "Володар перснів" і, звичайно ж, "Гра престолів/Дім драконів".

Згідно з повідомленням, ця MMO буде орієнтуватися саме на серіал від HBO, а не книги.

Події розгорнуться навколо четвертого та п'ятого сезону відомого шоу, коли Джон Сноу все ще перебуває на Стіні разом із Семом Тарлі.

З локацій ми нібито точно побачимо Північ, але можливі й інші королівства.

Попри те, що це онлайн-гра, в ній буде сюжетна кампанія, хоча це не дивно, враховуючи сюжетну спрямованість таких MMO, як Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV або Guild Wars 2.

Гравці не стануть на місце одного з головних персонажів; натомість вони обиратимуть власного протагоніста, але зустрічатимуться з найвідомішими героями впродовж сюжету.

Не варто очікувати, що в грі буде використано обличчя оригінального акторського складу "Гри престолів".

Про механіку MMO поки нічого невідомо. Неясно також, на які платформи націлена гра. Джерело наполягає на тому, що розробником є компанія NEXON, що виключає будь-яку можливість того, що це може бути раніше анонсована мобільна MMORPG "Гра престолів", яка все ще знаходиться в розробці в Netmarble.

Що ми знаємо про NEXON

NEXON вже має багато ігор у розробці, таких як The First Descendant, OVERKILL, The First Berserker: Khazan, Vindictus: Defying Fate, а також Wakerunners і Nakwon: Last Paradise від Mintrocket, ARC Raiders і The Finals від Embark.

NEXON завжди наголошує на тому, що віддає перевагу своїй інтелектуальній власності, але цього разу, судячи з усього, зробить виняток.