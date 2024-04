Студия NEXON разрабатывает игру во вселенной "Игры престолов"

Новая MMO по мотивам популярной франшизы "Игра престолов" может появиться в ближайшие годы. Работает над ней южнокорейский издатель видеоигр NEXON, но официального анонса пока что не было.

Что это будет

Когда-то давно, MMORPG под названием "Game of Thrones: Семь Королевств" находилась в разработке у компаний Bigpoint и Artplant, которые ранее создали Battlestar Galactica Online. Анонсированная в 2012 году, она должна была быть браузерной игрой, сосредоточенной преимущественно на борьбе "игрок против игрока", где пользователи могли бы создавать собственные маленькие дома и присоединяться к большим домам Старков, Баратеонов или Ланнистеров. Однако игра так и не увидела свет.

Смотрите также Что мы знаем о новом инди-хите Manor Lords, который взорвал игровые чарты

Согласно новому сообщению, те, кто мечтает о MMO по "Игре престолов", могут радоваться, поскольку компания NEXON, как говорят, разрабатывает такую игру. Новость поступила от фан-сайта, созданного для распространения новостей о сериале "Ведьмак" на Netflix, но впоследствии он расширился и охватил другие крупные фэнтезийные шоу, такие как "Властелин колец" и, конечно же, "Игра престолов/Дом драконов".

Согласно сообщению, эта MMO будет ориентироваться именно на сериал от HBO, а не книги.

События развернутся вокруг четвертого и пятого сезона известного шоу, когда Джон Сноу все еще находится на Стене вместе с Сэмом Тарли.

Из локаций мы якобы точно увидим Север, но возможны и другие королевства.

Несмотря на то, что это онлайн-игра, в ней будет сюжетная кампания, хотя это не удивительно, учитывая сюжетную направленность таких MMO, как Elder Scrolls Online, Final Fantasy XIV или Guild Wars 2.

Игроки не станут на место одного из главных персонажей; вместо этого они будут выбирать собственного протагониста, но встречаться с самыми известными героями на протяжении сюжета.

Не стоит ожидать, что в игре будет использовано лицо оригинального актерского состава "Игры престолов".

О механике MMO пока ничего неизвестно. Неясно также, на какие платформы нацелена игра. Источник настаивает на том, что разработчиком является компания NEXON, что исключает любую возможность того, что это может быть ранее анонсированная мобильная MMORPG "Игра престолов", которая все еще находится в разработке в Netmarble.

Что мы знаем о NEXON

NEXON уже имеет много игр в разработке, таких как The First Descendant, OVERKILL, The First Berserker: Khazan, Vindictus: Defying Fate, а также Wakerunners и Nakwon: Last Paradise от Mintrocket, ARC Raiders и The Finals от Embark.

NEXON всегда делает акцент на том, что отдает предпочтение своей интеллектуальной собственности, но в этот раз, судя по всему, сделает исключение.