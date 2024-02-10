Зокрема, Кремль розраховує використати RCL 2024 в цілях російської пропаганди. І відбувається це під особистим керівництвом російського диктатора Владіміра Путіна.

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Кіберспортивний турнір для пропаганди

Турнір RCL 2024 з Counter-Strike 2 планують провести в Москві з 11 лютого до 15 квітня. Проводитимуть його під егідою федерації кіберспорту Росії.

RCL – це назва на експорт для західного глядача. Оригінальна назва – "ООО РОССИЙСКАЯ КИБЕРСПОРТИВНАЯ ЛИГА". Редакція Players знайшла документи, які підтверджують, що турнір проводять спільно з державною структурою, аби відбілити репутацію Росії серед кіберспортивного ком'юніті.

При цьому голова федерації комп'ютерного спорту Росії Дмітрій Сміт закликав формувати для кіберспортсменів підрозділи для керування БпЛА, аби ті могли вбивати українців.

Крім цього, російська федерація в листопаді 2023 року акредитувала своє відділення в окупованому Донецьку як "державну структуру". Ба більше, заходи, організовані та профінансовані федерацією, особисто відвідує диктатор Владімір Путін. Розпорядження про проведення турнірів, до слова, віддає теж він.