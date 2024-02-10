В частности, Кремль рассчитывает использовать RCL 2024 в целях российской пропаганды. И происходит это под личным руководством российского диктатора Владимира Путина.

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Киберспортивный турнир для пропаганды

Турнир RCL 2024 по Counter-Strike 2 планируют провести в Москве с 11 февраля по 15 апреля. Проводить его будут под эгидой федерации киберспорта России.

RCL – это название на экспорт для западного зрителя. Оригинальное название – "ООО РОССИЙСКАЯ КИБЕРСПОРТИВНАЯ ЛИГА". Редакция Players нашла документы, которые подтверждают, что турнир проводят совместно с государственной структурой, чтобы отбелить репутацию России среди киберспортивного комьюнити.

При этом председатель федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит призвал формировать для киберспортсменов подразделения для управления БпЛА, чтобы те могли убивать украинцев.

Кроме этого, российская федерация в ноябре 2023 года аккредитовала свое отделение в оккупированном Донецке как "государственную структуру". Более того, мероприятия, организованы и профинансированы федерацией, лично посещает диктатор Владимир Путин. Распоряжение о проведении турниров, к слову, отдает тоже он.